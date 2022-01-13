科技防疫 洛阳移动在行动

5月5日，洛阳市5个城市区开展全员核酸检测。为全力做好疫情防控保障工作，洛阳移动充分发挥5G、云、大数据能力，做好云网保障，并积极运用云视讯、智能门磁、5G云喇叭等信息化产品服务防疫一线，助力政府部门科技防疫和精细化管理。

5月5日，洛阳市5个城市区开展全员核酸检测。为全力做好疫情防控保障工作，洛阳移动充分发挥5G、云、大数据能力，做好云网保障，并积极运用云视讯、智能门磁、5G云喇叭等信息化产品服务防疫一线，助力政府部门科技防疫和精细化管理。

云网一体，移动硬核保障战“疫”

为让科技防疫数据更安全，更高效，洛阳移动互联网、核心网、传输、云资源、网管、无线、宽带多专业疫情应急保障小组将随疫情等级适时启动。5月5日大面积的核酸检测，良好的网络、存贮运算能力是核检效率的重要环节。为此，洛阳移动着力加强核酸检测点、各大防疫机构等重点区域的网络保障和优化。

在网络保障方面，5月5日7时起，洛阳移动对各级政府、疾控中心、核酸检测点等重点区域1849个保障小区开展实时监控，现场工作人员分社区一线支撑保障。数据显示，当天核检区域内4G无线接通率99.92%，5G SA无线接通率99.29%，未出现突发故障、拥塞等异常事件，性能表现良好。

为保障核检上云保障，洛阳移动配置38台云主机，9台高性能服务器，出口带宽达到5G。经过实战，云主机系统峰值在线连接数超过2.54万/秒，单小时检测人数超过78万人次，突破近期单小时检测的最大值。

洛阳移动网络部工作人员表示，尽管移动云平台负载均衡器峰值连接数2.5467个，而强大能力的云主机前端采集CPU利用率峰值才8.99%，云主机前端采集内存利用率峰值12.32%，采集负载均衡入流量峰值59.04Mbps，采集负载均衡出流量峰值178.58Mbps，洛阳移动的云保障和服务能力绝对值得信赖。

数据显示，截至5日12点，洛阳采样检测268.46万人次，采集峰值出现在8:00——9:00。云主机及4G、5G网络均运行平稳，无异常情况发生。

逆流而上，移动保障队伍始终冲锋在一线

为保障5月5日全员核酸监测顺利进行，洛阳移动组织网络现场保障人员39名，对各区域疫情防控指挥部、重要核酸检测进行重点现场值守，确保核酸检测平台、4G、5G网络平稳、高质运行。

为保障核酸数据云存贮的万无一失，洛阳移动组建市县两级保障专班，其中市级层面组建6人进驻市疫情防控指挥部，县级层面各组建2—4人进驻县区疫情防控指挥部，全程做好服务和平台保障。

铿锵玫瑰，“移动大白”志愿者与和社区核检人员并肩作战。洛阳移动6名志愿者主动迎战，经过严格培训、熟练操作、模拟演练等环节，她们被分配到洛龙区长城花苑社区的核酸检测点，负责疫情监测信息录入工作。志愿者们经过长达8个小时的连续奋战，为该小区2000多名群众进行了信息录入工作，确保了核酸检测的快速、精准的进行，得到了社区的高度认可。

科技战“疫”，多款信息化产品发挥神助攻

“有了‘智能门磁’，我们不知要少跑多少次腿，解决了反复上门检查封条、反复粘贴采集核酸样本封条的问题，办事效率大幅提升。”涧西区街道办事处的工作人员对“智能门磁”搭起疫情防控“电子封条”发出由衷的赞叹。

NB-loT“智能门磁”，通过网络数据传输热红外双探头感应人员活动情况，满足了对隔离人员24小时远程“云监督”。在涧西区，有709套NB-IoT门磁在疫情一线担负起哨兵的角色。

类似于“智能门磁”替代传统封条，既是对隔离人员的有效保护，也让其他居民更加安心。疫情之下，洛阳移动用数字力量为疫情防控构筑起坚实的安全线，推出云视讯、云广播、移动云、健康码一体机和对讲、千里眼以及热成像等信息化产品，确保疫情防控指挥调度高效畅通，助力科技抗疫，大大提高了疫情管控效率和精准度。

目前，这些信息化产品做好充足准备，随时助力相关部门筑牢疫情防控的“科技防线”。(刘光华 邢可可 莫延敏)⑧