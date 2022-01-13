洛阳首批社区级文明实践活动策划师“上线”

5月“青年志愿者宣誓”活动、6月“浓情端午·情满社区”活动……5日，在洛阳市洛龙区东方今典社区新时代文明实践站内，记者看到，今年该站新时代文明实践站主题活动年度计划列表正在展出，每场活动的负责人名字都列在了白板上。

5月“青年志愿者宣誓”活动、6月“浓情端午·情满社区”活动……5日，在洛阳市洛龙区东方今典社区新时代文明实践站内，记者看到，今年该站新时代文明实践站主题活动年度计划列表正在展出，每场活动的负责人名字都列在了白板上。

东方今典社区相关负责人介绍，这些负责人都是社区刚“上岗”不久的文明实践活动策划师。

前不久，洛龙区率先全市其他城区组建了由50名文艺志愿者组成的区级文明实践活动策划师队伍，为今后更多新实践文明实践活动的谋划积蓄“智库”力量。洛龙区创建办副主任高亚辉说，在“文化进社区”活动中，选择什么样的文化引入社区、用什么样的方式进社区很重要，所以在区级策划师的榜样带动下，截至目前，石油社区、龙瑞社区、东方今典社区等社区立足新时代文明实践站，又发展了一批社区级的文明实践活动策划师，继续扩充“文化进社区”的“智囊团”力量。

“这些社区的策划师，也是我市首批社区级文明实践活动策划师。”洛阳市创建办相关负责人介绍，接下来，洛阳还将以更优惠的激励条件、更多样的方式手段，继续广泛吸纳有特长、有才艺、有想法的志愿者加入文明实践活动策划师的队伍中来。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 文/图/视频）