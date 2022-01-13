偃师区人社局：“四聚焦”“四强化” 开创仲裁工作新局面

偃师区人社局聚焦企业用工，强化源头治理。以“重点问题集中破解”“重点企业有的放矢”“重点区域未雨绸缪”为工作思路，由青年仲裁员下沉重点企业和工业相对集中的乡镇开展普法讲座，切实解决企业用工过程中遇到的“痛点”“堵点”问题，帮助企业建立健全劳动规章制度，推动人社法律法规落实落地。

聚焦企业用工，强化源头治理。以“重点问题集中破解”“重点企业有的放矢”“重点区域未雨绸缪”为工作思路，由青年仲裁员下沉重点企业和工业相对集中的乡镇开展普法讲座，切实解决企业用工过程中遇到的“痛点”“堵点”问题，帮助企业建立健全劳动规章制度，推动人社法律法规落实落地。

聚焦调解结案，强化案结事了。案件处理遵循调解为主，调解先行的原则，坚持把调解作为处理劳动争议的主线，构建了案前、庭前、开庭、庭后“四位一体”的调解仲裁模式，最大限度地使劳动争议纠纷终结在仲裁阶段。

聚焦办案方式创新，强化责任担当。为适应疫情防控需要，积极探索应用“云调解、云庭审”的办案手段，采用隔空办案的方式处理争议，使当事人足不出户就能完成仲裁庭审程序，打造了“让数据多跑路，让群众少跑腿”的新型仲裁服务模式，实现了疫情防控与仲裁效率的“双提升”。

聚焦宣传推广，强化劳动维权。为提高劳动者维权意识，督促企业依法用工，实现劳动用工良性循环，该局充分利用新媒体平台，以仲裁典型案例为载体，以“小石说法”、“劳动者维权小贴士”为着力点，不断传播法治理念，为构建和谐劳动关系助力添彩。(黄雪玲)