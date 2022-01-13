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宜阳五岳沟村：养殖蟋蟀 生财有道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.05 16:36

蟋蟀

　　“七月在野，八月在宇，九月在户，十月蟋蟀入我床下。”蟋蟀，又名促织，俗称蛐蛐，自古便是文人墨客吟咏的对象。在宜阳县韩城镇五岳沟村就有一家蟋蟀养殖基地——宜阳昱虫养殖场。4日，记者来到这里，带您了解小蟋蟀身上的生意经。

观察蟋蟀

　　洛阳理工学院派驻五岳沟村驻村第一书记张慧泉介绍，去年该村通过招商引入这一特色养殖项目，养殖场由洛阳商人陈昱和五岳沟村致富带头人陈高波合股成立，注册资金100万元，主营蟋蟀养殖。

　　走进养殖场，还未见到蟋蟀，便听到一声声清脆的鸣叫，蟋蟀正用它那美妙的嗓子，抑扬顿挫引吭高歌。走近一看，不同于日常在墙角、瓦砾、草丛、荆棘中出没的蟋蟀，在这里，蟋蟀的住处堪称豪宅：陶罐当房子、宣纸作垫子，还有精美的陶瓷餐盘，精致极了。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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