重温入团誓词 传承奋斗精神

昨日是“五四”青年节，日前武警洛阳支队举行“青春心向党 建功新时代”主题活动，庆祝中国共产主义青年团成立一百周年，引导广大青年官兵传承奋斗精神，增强青春使命感。
昨日是“五四”青年节，日前武警洛阳支队举行“青春心向党 建功新时代”主题活动，庆祝中国共产主义青年团成立一百周年，引导广大青年官兵传承奋斗精神，增强青春使命感。
昨日是“五四”青年节，日前武警洛阳支队举行“青春心向党 建功新时代”主题活动，庆祝中国共产主义青年团成立一百周年，引导广大青年官兵传承奋斗精神，增强青春使命感。(洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 通讯员 肖建锋 刘奇山 摄影报道)
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