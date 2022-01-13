66岁学轮滑，洛阳这位老人用轮滑鞋丈量城市【视频】

66岁零基础学轮滑，如今每天驰骋在公园、绿地等健身场所，享受这项类冰雪运动的速度与激情……今年68岁的西工区居民裴新智用行动证明：老年人的退休生活依然可以潇洒而精彩。

66岁零基础学轮滑，如今每天驰骋在公园、绿地等健身场所，享受这项类冰雪运动的速度与激情……今年68岁的西工区居民裴新智用行动证明：老年人的退休生活依然可以潇洒而精彩。

旋转过弯、倒滑，燕飞展翅……4日，在西苑桥北头的洛浦公园内，裴新智带着头盔、护具，足蹬轮滑鞋，在公园里往来穿梭，快乐的神情犹如追风少年。年近古稀的他，皮肤黝黑，身材挺拔壮硕，充满活力。

“18岁参军，扛枪保家卫国。转业后在洛阳从事行政管理工作，一年到没时间健身。”裴新智说，因为工作繁忙，退休的时候，他患上了心肌缺血、颈肩部疼痛。

在家呆了几年后，裴新智发现，老年人要想继续融入社会，必须有一个健康的朋友圈，大家在一起互相交流，才能收获快乐。

2020年5月，他从电视上首次看到老年人玩轮滑，各种精彩绝伦的动作让他心潮澎湃。“以前只知道轮滑是小孩儿玩的，没想到老年人也能这么帅！”几经探访，他在洛浦公园找到了常年在此训练的洛阳炫酷轮滑队。

穿滑行服，带头盔、护肘、护膝、防摔裤，当全副武装的裴新智脚蹬轮滑鞋站起来的那一刻，感觉像是踩在棉花上，别说往前滑了，就连站稳都要使出全身的力气。

“半蹲降低重心，双手向前伸开，保持平稳，摔跤的时候往前、别往后，不要用手去支撑地面……”在洛浦公园，轮滑队队长杨勇手把手教裴新智入门。