姚彤宇：“回家能叫一声妈，感觉很幸福”

昨日上午，在位于西工区解放路附近的一个小区里，101岁的董桂琴老人坐在沙发上，她70岁的儿子姚彤宇蹲在她面前，一边揉捏她的双手，一边和她“斗嘴”。

昨日上午，在位于西工区解放路附近的一个小区里，101岁的董桂琴老人坐在沙发上，她70岁的儿子姚彤宇蹲在她面前，一边揉捏她的双手，一边和她“斗嘴”。

姚彤宇让母亲抓握玩具

“妈，你不是说要走吗？你走不走？”姚彤宇问。“你叫我走我就走，你不叫我走我就不走。”老人说。

“不走不走。”姚彤宇说。“要走要走。”老人回答得挺快。“不走不走不走不走！”姚彤宇加快了语速。“要走要走要走要走！”老人直起身子，冲着儿子说出一长串儿“要走”，刚说完，娘儿俩就哈哈笑了起来。

姚彤宇是我市一个公益表演团队的负责人，擅长影视表演和舞台表演。平日，他总会用不同的方法哄母亲开心。他每天跟母亲“斗嘴”，是为了锻炼老人的思维能力。“有时候，我还会让老妈捏一个会发声的硅胶玩具，锻炼抓握能力。”姚彤宇一边说，一边拿起玩具作示范，玩具“呱呱”叫着，老人咧开嘴，笑了起来。

董桂琴育有6个子女，其中一个儿子已经去世，姚彤宇排行第四。“早些年我爸去世后，我妈在偃师生活。给她过完70岁生日，我们专门开家庭会议，商量如何让她过好晚年生活。”姚彤宇说，当时他的二哥提出，照顾老人不能只给钱，还要用心陪伴，这才是真正的孝顺。于是大家商定，让母亲轮流到各家居住，同时还定下一条规矩：只准接母亲，不准送她。比如，轮到二哥家照顾母亲了，只准二哥主动去大哥家接，不准大哥将母亲送到二哥家，以此表示对母亲的尊重。

董桂琴的子女们住在不同的地方，他们常用微信交流。“在二哥家里，老妈养成了每天散步的好习惯；三哥知道怎样清洗老妈的假牙，专门交代我们注意事项。”姚彤宇说，时间长了，大家整理出一份“照顾老妈指南”，包括饮食起居、健康护理等各方面内容，所以老人的身体一直很好。

说话间，老人的加餐时间到了。姚彤宇取出一个酥梨，对半切开，去掉核，仔细切成小块放到碗里，又加入一些开水。“老人不能吃凉的，容易伤脾胃。”姚彤宇用勺子搅了几下，将碗递给母亲。看到母亲吃起了水果，他又起身到厨房看家里还有哪些蔬菜，准备做午饭。“每天的饮食要保证一把青菜、一把豆、一个鸡蛋、二两肉，老人要多喝牛奶，少食多餐，如果消化功能不错，还可以适当吃一些坚果。”他一边忙活，一边向记者介绍护理老人的注意事项。

许多年前发生的事情，姚彤宇记忆犹新。16岁那年，有一次姚彤宇发高烧，母亲从邻居家借了一辆架子车，让他躺在车上，一口气拉了15里路，赶到一位老中医家里，让老中医为他诊治。后来，他参军到部队，母亲倒好几次车去看他，让思乡心切的他倍感慰藉。

“母亲对我们都非常好，不管谁家遇到困难，她都会帮衬。”姚彤宇说，他们每个人的心里，都有母亲给予的温暖回忆，因此，他们尽己所能关心、陪伴已经101岁的母亲，让她安享晚年。“回家能叫一声妈，感觉很幸福。”他说。

记者手记

在采访中，姚彤宇多次提到自己的兄弟姊妹，“我大哥都80岁了，专门让自己的孩子照顾老人；我妹妹最细心了”，言语中尽显手足情深。这些，都和他母亲的言传身教密不可分。“假如你不曾养育我，给我温暖的生活；假如你不曾保护我，我的命运将会是什么……”一首耳熟能详的歌曲，唱出了父母对孩子长久的付出。儿时的我们，在父母的怀抱里无忧无虑地成长；父母老了，羽翼渐丰的我们，应该给予他们庇护。在这里，我们祝愿天下的老人：平安快乐，健康长寿！（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图）