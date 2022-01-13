洛阳市区走读生明日返校上课

昨日，记者从市教育局获悉，为做好全市疫情防控工作，保障师生身体健康、生命安全，根据我市统一部署，今日，我市涧西区(含原高新区)、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区(含原龙门园区、原伊滨区佃庄镇)等5个城市区走读学校中小学生暂缓返校，可按社区要求参加核酸检测，6日(周五)正常返校上课。
昨日，记者从市教育局获悉，为做好全市疫情防控工作，保障师生身体健康、生命安全，根据我市统一部署，今日，我市涧西区(含原高新区)、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区(含原龙门园区、原伊滨区佃庄镇)等5个城市区走读学校中小学生暂缓返校，可按社区要求参加核酸检测，6日(周五)正常返校上课。
昨日，记者从市教育局获悉，为做好全市疫情防控工作，保障师生身体健康、生命安全，根据我市统一部署，今日，我市涧西区(含原高新区)、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区(含原龙门园区、原伊滨区佃庄镇)等5个城市区走读学校中小学生暂缓返校，可按社区要求参加核酸检测，6日(周五)正常返校上课。
目前，尚未返校的职业学校学生，暂缓一周返校；已返校的寄宿制学校学生，可在学校的统一安排下，在校内进行核酸检测。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳）
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