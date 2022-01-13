洛阳美术馆今起临时闭馆

昨日下午，洛阳美术馆发布公告称，根据目前疫情防控形势，为避免人员聚集，保障广大观众的身体健康和生命安全，洛阳美术馆将从今日起临时闭馆，恢复开馆的时间另行通知。
昨日下午，洛阳美术馆发布公告称，根据目前疫情防控形势，为避免人员聚集，保障广大观众的身体健康和生命安全，洛阳美术馆将从今日起临时闭馆，恢复开馆的时间另行通知。
昨日下午，洛阳美术馆发布公告称，根据目前疫情防控形势，为避免人员聚集，保障广大观众的身体健康和生命安全，洛阳美术馆将从今日起临时闭馆，恢复开馆的时间另行通知。由此给各位观众带来的不便，敬请谅解！ (洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 牛珂)
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