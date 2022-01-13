洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

75岁的宁杰：当过教师、狱警，退休后牵头编写村志
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.05 09:34

　　今年75岁的宁杰，老家在孟津区常袋镇东小梵村。他曾参军3年，退伍后当过教师、狱警等。退休后，他积极回馈家乡，牵头编写村志等。

宁杰在写日记

　　当飞行员的愿望落空后 他到新疆服役

　　“余记者，你好，我是一名退伍军人，为老家编写了一本革命军人录，想和你聊聊。”近日，记者接到了宁杰老人的电话。

　　五一假期，记者应邀来到宁杰家中，听他聊起往事。宁杰出生于东小梵村一个农民家庭，从小品学兼优，曾在孟津一高就读。

　　“1966年，我读高二时，通过招飞考上了当时的河南省航空俱乐部(位于郑州上街机场)，成为一名飞行学员。”宁杰说，在毕业前夕，因学校停办，他退学回了家。

　　1968年3月，宁杰应征入伍，前往新疆军区某部队汽车29团服役，团部设在新疆喀什叶城。

　　“那时候交通不便，我和战友们从洛阳乘车出发，花了半个月时间才到达团部。”宁杰回忆道。

　　在部队，宁杰很快就学会了驾驶军用汽车，还掌握了修车技术，之后当上了汽车修理班班长，负责45辆军用汽车的修理工作。

宁杰和他编写的革命军人录

　　退伍后在监狱系统工作 他教服刑人员修车开车

　　1971年3月12日，宁杰退伍回到家乡，他第二天就到东小梵村小学任教。“村干部听说我退伍了，安排我到小学当教师。”宁杰笑着说，他教过语文和数学。

　　从教期间，宁杰和同在东小梵村小学任教的孙平结婚，俩人婚后育有二子一女，生活幸福。

　　宁杰从教半年多时间后，他放下教鞭，穿上了警服。1971年10月，他成为河南省第四监狱的一名武装警察，之后在河南省洛阳监狱等单位工作。

　　“我在监狱系统工作，总想着让服刑人员掌握一些技能。”宁杰说，经过领导同意，他教一些服刑人员修理汽车和驾驶叉车、装载机、推土机等。他还自学种蘑菇、苹果、红薯和丝瓜等，为监狱食堂提供蔬菜和水果，改善服刑人员的伙食。

　　宁杰的积极尝试也有了收获，先后有300多人在服刑期间参加技能培训。一些服刑人员回归社会后，通过修理汽车、跑运输，重新融入社会。

　　2007年11月，宁杰退休后把目光转向老家。“我从老家走出后，一直在外面工作，退休了，要多回馈家乡。”宁杰说。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • “五一”假期 这里不出市区也可“草原...
  • 洛阳这些场所临时关闭
  • 公园散步传来婴儿哭啼声？他查明真相...
  • 洛阳气温升高 市民“清凉”迎立夏
  • 市委召开疫情防控工作视频会议
  • 好样的！央视新闻里救人的“村民”是...
  • “五一”不停工！洛阳企业紧抓风口忙生产
  • 两家人落户“同一套房”，能区分开吗？
  • 疫情防控落实不力 伊滨区1家药店被关停
  • 业主能在小区公共绿地种树、种菜吗？...
    		•
    百姓呼声
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    网友发帖：点赞洛阳市第一人民医院！
    精彩图片
    新安县石井镇：传统古...
    老城区苗南一号地块安...
    美！隋唐大运河国家文...
    洛阳籍唱作人田华直播...
    精彩热帖

    勇成摄影 街拍老城

    春天里的身影

    雨打芍药

    微拍月见草
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605