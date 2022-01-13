75岁的宁杰：当过教师、狱警，退休后牵头编写村志

今年75岁的宁杰，老家在孟津区常袋镇东小梵村。他曾参军3年，退伍后当过教师、狱警等。退休后，他积极回馈家乡，牵头编写村志等。

今年75岁的宁杰，老家在孟津区常袋镇东小梵村。他曾参军3年，退伍后当过教师、狱警等。退休后，他积极回馈家乡，牵头编写村志等。

宁杰在写日记

当飞行员的愿望落空后 他到新疆服役

“余记者，你好，我是一名退伍军人，为老家编写了一本革命军人录，想和你聊聊。”近日，记者接到了宁杰老人的电话。

五一假期，记者应邀来到宁杰家中，听他聊起往事。宁杰出生于东小梵村一个农民家庭，从小品学兼优，曾在孟津一高就读。

“1966年，我读高二时，通过招飞考上了当时的河南省航空俱乐部(位于郑州上街机场)，成为一名飞行学员。”宁杰说，在毕业前夕，因学校停办，他退学回了家。

1968年3月，宁杰应征入伍，前往新疆军区某部队汽车29团服役，团部设在新疆喀什叶城。

“那时候交通不便，我和战友们从洛阳乘车出发，花了半个月时间才到达团部。”宁杰回忆道。

在部队，宁杰很快就学会了驾驶军用汽车，还掌握了修车技术，之后当上了汽车修理班班长，负责45辆军用汽车的修理工作。

宁杰和他编写的革命军人录

退伍后在监狱系统工作 他教服刑人员修车开车

1971年3月12日，宁杰退伍回到家乡，他第二天就到东小梵村小学任教。“村干部听说我退伍了，安排我到小学当教师。”宁杰笑着说，他教过语文和数学。

从教期间，宁杰和同在东小梵村小学任教的孙平结婚，俩人婚后育有二子一女，生活幸福。

宁杰从教半年多时间后，他放下教鞭，穿上了警服。1971年10月，他成为河南省第四监狱的一名武装警察，之后在河南省洛阳监狱等单位工作。

“我在监狱系统工作，总想着让服刑人员掌握一些技能。”宁杰说，经过领导同意，他教一些服刑人员修理汽车和驾驶叉车、装载机、推土机等。他还自学种蘑菇、苹果、红薯和丝瓜等，为监狱食堂提供蔬菜和水果，改善服刑人员的伙食。

宁杰的积极尝试也有了收获，先后有300多人在服刑期间参加技能培训。一些服刑人员回归社会后，通过修理汽车、跑运输，重新融入社会。

2007年11月，宁杰退休后把目光转向老家。“我从老家走出后，一直在外面工作，退休了，要多回馈家乡。”宁杰说。