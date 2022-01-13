两家人落户“同一套房”，能区分开吗？

近日，家住涧西区中州西路46号院的石先生反映，院里有两栋居民楼都被编为1号楼。这个问题看似很小，却给石先生带来了困扰。

近日，家住涧西区中州西路46号院的石先生反映，院里有两栋居民楼都被编为1号楼。这个问题看似很小，却给石先生带来了困扰。

“中州西路46号院有3栋居民楼，其中一栋属于一个单位，原先被编为1号楼；另外两栋楼属另一个单位，原先分别被编为1号楼、2号楼。”石先生说，后来，这3栋居民楼被统一编成中州西路46号院，导致院里有两栋1号楼。石先生就住在其中的一栋楼内。

“因院里有两栋1号楼，我们平时经常会遇到外卖、快递送错等情况。”石先生说。这些还是小问题，近期，他将自己的房子卖了，新业主准备将户口迁入时，发现两栋楼编号相同，影响了落户。

石先生说，他将自己的户口迁出后，带着新业主到辖区户籍部门办理户口迁入手续。户籍民警告诉他，在输入房号后发现，有一户陌生人已“落户”在这个房子里了。

石先生马上意识到，这种情况可能跟小区的两栋1号楼有关。于是，他找到了另一栋1号楼上跟他家门牌号相同的房子业主，果然，在两户人的不动产权证书上，房子的坐落位置一模一样，也就是说，两户不同的居民，户口却落入了“同一套房”。

“新业主买房子的主要目的是落户。这样一来，新业主担心以后会产生不必要的麻烦。”石先生告诉记者。

随后，记者向市公安局户政部门介绍了相关情况。市公安局户政部门相关负责人说，经他们内部沟通，涧西分局社区民警表示他们可以跟中州西路46号院的相关居民进行沟通并征求意见，在获得大多数业主同意后，在户籍登记上，可将原先的两栋1号楼改为一栋1号楼、一栋3号楼，以此进行区分。

那么，两栋1号楼相同门牌号房子的不动产权证书上，坐落位置也一模一样，是否也可以加以区分？对此，市不动产登记中心相关负责人说，不动产权证书上不动房产坐落位置相同，一般是开发公司上报资料有误等遗留问题造成的，市民不必担心坐落位置相同导致房产混淆，因为不动产权证书上还有房产的不动产单元号，这相当于房产的“身份证号”，是唯一的。

“待公安户籍部门对两栋楼的编号区分开，居民分别落户后，届时，新的户籍信息和原不动产权证书上存在房产坐落位置信息不同的居民，可以向我们申请，将不动产权证书和户籍的相关信息修改为一致。”该负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）