业主能在小区公共绿地种树、种菜吗？来听专业人士说说

4日，记者从西工区司法局得知一起邻里纠纷：一对老邻居因在小区内种树发生纠纷，后在调解员和民警努力下，这对老邻居最终握手言和。

4日，记者从西工区司法局得知一起邻里纠纷：一对老邻居因在小区内种树发生纠纷，后在调解员和民警努力下，这对老邻居最终握手言和。

因在小区院内种树，一对老邻居发生纠纷

近年，我市持续推进老旧小区提升改造，西工区唐宫路街道丹城社区一个居民院也从中受益。院内之前坑洼不平的空地重新铺设了沥青，住户堆放的杂物也被清理了。

今年3月，该院内一栋居民楼3楼住户崔女士在留有树坑的地方栽了一棵无花果树苗。没想到，住在1楼的老张极力阻挠，理由是崔女士种树影响大家停车，而且树长大后会遮挡他家采光。

双方谁也不让步，老张一气之下拔掉了树苗，崔女士一气之下砸了老张的两个花盆。老张要求她赔偿未果后，又将她的三轮车锁住。

丹城社区人民调解委员会接到崔女士的诉求后，立即安排调解员前往现场了解情况。经了解，调解员告诉崔女士，小区公共用地属全体居民共有，使用权属于全体业主，任何个人不得以任何理由私自占用。

在调解员的反复劝解下，崔女士表示认同，也对自己的行为表示歉意。老张在调解员和社区民警的劝说下，也对自己的鲁莽行为表示了悔意。最终，双方握手言和达成和解：崔女士赔偿老张两个花盆，老张立即将崔女士三轮车上的锁打开。

业主不能任意改变公共绿地用途，不得妨碍邻居的通风、采光和日照

“这起纠纷是由小区公共绿地的使用权引发的。”昨日，北京大学法学院博士生尚博文在接受记者采访时介绍，小区内的绿地属于小区业主共有，公共绿地虽然无人实际使用，但任何业主都不能任意改变绿地用途。业主在没有通过购买等方式合法获得特定空间的情况下，不能擅自占用属于小区业主的共有空间，否则会侵犯其他业主的共有权。

《中华人民共和国民法典》第二百七十四条规定：建筑区划内的道路，属于业主共有，但是属于城镇公共道路的除外。建筑区划内的绿地，属于业主共有，但是属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外。建筑区划内的其他公共场所、公用设施和物业服务用房，属于业主共有。

《中华人民共和国民法典》第二百八十八条规定：不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，正确处理相邻关系。《中华人民共和国民法典》第二百九十三条规定：建造建筑物，不得违反国家有关工程建设标准，不得妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。

尚博文介绍，本案中小区公共绿地属于业主共有，不应当由私人在地面上种植植物、建造建筑。即使是业主在合法购买的特定空间内种植植物、建造建筑，也仍然不得违反国家有关工程建设标准，不得妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。若在兴建建筑时影响其他建筑物采光，会侵犯其他业主的采光权，受害人可以要求建筑物建造者停止侵权行为。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 于洋洋）