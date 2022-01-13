今日立夏，洛阳最高气温31℃

洛阳今日晴天间多云，西南风3级-4级，气温15℃-31℃。

今日20时26分，我们将迎来立夏节气。此时节，夏日初长，槐柳荫凉，万物并秀。

昨日，不少市民已穿上夏装 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 摄

每年公历的5月5日或6日，为立夏节气，它是二十四节气中第七个节气，也是夏季第一个节气，与立春、立秋、立冬并称“四立”，代表着季节的转换与过渡。

“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”，是立夏时节的景观特色。立夏时节，已经有成熟的果实供人们尝鲜了。江南梅子、北方的樱桃开始成熟，南国早熟荔枝上市，酸酸甜甜，正是初夏的味道。

河南省气象服务中心预计，立夏遇上30℃+，会有初夏的感觉。洛阳今日晴天间多云，西南风3级-4级，气温15℃-31℃。需要注意的是，6日、7日白天，将有冷空气影响我省，大风、降温自北向南席卷全省；7日、8日，全省大部分地区最高气温将降至25℃以下，请您注意及时添衣。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）