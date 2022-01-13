洛阳近八成重点项目“五一”假期防疫、生产两不误

忙碌的工人身影、穿梭的工程车辆……虽然是“五一”假期，洛阳各重点项目的施工现场却是一派繁忙景象，广大建设者坚守一线，用汗水诠释劳动最美，铆足干劲保障各项目有序推进。

洛阳市文化中心项目现场 倪睿 摄

忙碌的工人身影、穿梭的工程车辆……虽然是“五一”假期，洛阳各重点项目的施工现场却是一派繁忙景象，广大建设者坚守一线，用汗水诠释劳动最美，铆足干劲保障各项目有序推进。

3日上午，在位于伊滨区的洛阳市文化中心项目现场，骤升的气温丝毫不影响工人施工的干劲。大家奋战一线，确保工程按既定节点快速推进。

记者了解到，洛阳市文化中心项目包括大剧院、音乐厅、伊滨塔、白塔湖及周边绿化等。目前，音乐厅主体已封顶，大剧院主体二层施工结束，南广场的乔木种植完成80%、道路基础建设完成40%、停车场基础建设完成60%。

据初步统计，我市今年的593个省、市重点项目，有近八成在“五一”假期不停工，在做好各项疫情防控措施的同时，工人组织有序，大型机械合理布置，切实做到防疫、生产两不误，以实干致敬劳动节，为洛阳高质量发展贡献力量。

一个项目，就是一个新的增长点；一批项目，就是一个新的增长极。“三个一批”项目，筑牢洛阳高质量发展的基础。

“五一”假期，不仅开工项目快马加鞭，签约项目建设也是如火如荼。

4月30日是假期第一天，瀍河区举行云上(洛阳)数字经济产业园投资合作签约仪式。该项目将招引电子商务、互联网、科技型企业落户，推动瀍河区数字经济与实体经济的深度融合，也将助力洛阳产业转型升级。

市重点建设项目服务中心相关负责人表示，5月是项目建设的“黄金月”，我市将坚持“项目为王”，落实推进重点项目建设工作机制38项举措，对在开发区内实施的重点产业项目，上半年全部按照承诺制办理前期手续，同时加强要素保障，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题，确保更多项目早开工、早投产、早达效，全力确保上半年实现“双过半”，为实现全年红目标奠定坚实基础。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 刘超)