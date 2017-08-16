徐衣显在督导检查建筑安全工作时强调：标本兼治从速从紧全面彻底查险除患 人民至上生命至上坚决守好安全底线

昨日下午，市长徐衣显深入部分城中村、居民社区、商业园区、农贸市场等督导检查建筑安全、燃气管道、违规开设经营场所等，强调要深入贯彻习近平总书记、李克强总理对湖南长沙居民自建房倒塌事故作出的重要指示和批示精神，坚持人民至上、生命至上，扎实开展专项整治，全面彻底查险除患，有效防控重大风险，坚决防范遏制各类事故发生，全力守护好人民群众生命财产安全。

昨日下午，市长徐衣显深入部分城中村、居民社区、商业园区、农贸市场等督导检查建筑安全、燃气管道、违规开设经营场所等，强调要深入贯彻习近平总书记、李克强总理对湖南长沙居民自建房倒塌事故作出的重要指示和批示精神，坚持人民至上、生命至上，扎实开展专项整治，全面彻底查险除患，有效防控重大风险，坚决防范遏制各类事故发生，全力守护好人民群众生命财产安全。

老城区新生社区、瀍河区金家街社区和洛龙区贠庄社区不同程度存在生产经营性自建房。徐衣显先后深入3个社区，边走边看，现场督导，详细了解各类房屋建筑结构、规划审批、管理以及沿街住宅改建民宿、商铺等情况，深入民办幼儿园等托辅机构检查消防安全，当场指出问题，明确下步整改要求。他强调，要层层压实责任，全方位、拉网式清查违法违规问题和风险隐患，摸清底数、不留死角、不留盲区。要建立整治台账和安全问题隐患、任务措施、具体责任“三个清单”，从严打击擅自改变房屋结构用途、盲目加盖加建等违法行为，一房一策整治，逐栋逐户销号，有效化解存量，坚决遏制增量，确保见底清零。要把建筑安全专项整治作为落实国家安全生产“十五条硬措施”和我省50条具体举措的重要内容，与开展“九小”场所、燃气管道等专项整治结合起来，统筹抓好各领域安全生产工作，保障全市安全形势持续平稳。

在老城区天心产业园，徐衣显深入部分餐饮门店，仔细检查燃气使用情况，叮嘱商户负责人要落实好主体责任，严格规范操作流程，及时加装报警器、自闭阀等燃气安全装置，有效防范安全事故。他强调，要完善燃气运营和安全监管体制，加强燃气安全设施建设，做好安全知识宣传，提高全民防范意识和能力。

农贸市场整治是提高群众生活品质的民生实事，也是创建全国文明典范城市的重要举措。在瀍河区东关农贸市场，徐衣显仔细察看商点布局、设施配套、经营管理等情况。他强调，要立足市场实际，科学精准规划，做到基础设施完善、环境干净整洁、经营秩序井然，扎实开展风险隐患大排查大整治，切实抓好建筑安全、食品安全等各方面工作，努力营造安全放心的消费环境。

孙延文参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)