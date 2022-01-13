洛阳：抓早抓小强监督 防微杜渐“治未病”

今年以来，我市坚持把监督预防“治未病”作为一体推进“三不”重要方略的洛阳实践，把“治未病”摆在首要位置，与“治已病”紧密结合，高起点谋划、高标准开局、高质量推进，不断健全监督预防“治未病”工作机制、持续推进常态化全覆盖警示教育、扎实开展廉政勤政谈心谈话、积极营造廉政勤政氛围，精准打好“组合拳”，监督预防“治未病”工作抓出了声势、抓出了成效。

上医治未病。

今年以来，我市坚持把监督预防“治未病”作为一体推进“三不”重要方略的洛阳实践，把“治未病”摆在首要位置，与“治已病”紧密结合，高起点谋划、高标准开局、高质量推进，不断健全监督预防“治未病”工作机制、持续推进常态化全覆盖警示教育、扎实开展廉政勤政谈心谈话、积极营造廉政勤政氛围，精准打好“组合拳”，监督预防“治未病”工作抓出了声势、抓出了成效。

以案明纪敲警钟

“观看了警示教育视频《永远的伤痛》，听了同事张某的深刻检讨，内心受到很大震动。在此呼吁大家：珍爱生命，拒绝酒驾，遵纪守法，从我做起！”近日，在孟津区公路事业发展中心的酒驾醉驾突出问题专项以案促改工作会议上，该中心职工马某动情地说。

该区纪委监委在开展警示教育过程中，以身边的“活教材”提升警示教育的效果，同时设置“案件大家谈”环节，让更多同志谈感受、谈体会、受警醒，时刻守牢纪法底线。

典型案例具有警示教育和震慑作用，是“治未病”的一剂良方。今年以来，我市坚持聚焦“关键少数”、做实全员覆盖、突出重点领域、把握重要节点，把以案明纪敲警钟作为“治未病”的关键环节，取得扎实成效。在年初陆续召开的市县两级纪委全会上，纪检监察机关向市县乡三级“关键少数”送出两份“特殊礼物”，即市委《党员干部廉洁从政“九管住”“九不要”》学习材料和“不违纪不违法，人生才能自由幸福！为党和人民多奉献，人生才有价值！”提醒卡，督促党员干部始终保持“赶考”的清醒、保持对“围猎”的警觉，筑牢思想防线，守住纪法底线。

我市各地各部门聚焦县处级领导干部、年轻干部等“关键少数”，持续加大警示教育力度，组织旁听庭审、打造“青廉工程”等创新实践在多地开花。今年春节前夕，市纪委监委制定了《2022年春节期间廉政警示教育会议方案》，在县区和市直单位逐一召开警示教育会议，市本级共有136个单位6500余名党员干部接受警示教育。西工区纪委监委组织30余名科级领导干部到西工区人民法院旁听庭审，强化重点岗位领导干部警示教育。涧西区纪委监委打造年轻干部“青廉工程”，防止腐败低龄化。新安县纪委监委组织开展“五护强廉”活动，全县年轻干部接受廉政警示教育260余人次，签订廉政勤政承诺书190余份，更新个人廉政档案80余份。

我市还在工程项目领域开展监督预防“治未病”专项教育警醒活动，明确“八要八不准”纪律要求；同时，结合春节、干部调整、换届、两会等重要时间节点，通过印发违反中央八项规定精神典型案例通报、廉政谈话、重申纪律规矩等方式，让廉洁从政理念深植每名党员干部心底。