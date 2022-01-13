洛阳这些场所临时关闭

注意！洛阳这些场所发布最新通知。

涧西区公共文化场馆暂时关闭

广大市民朋友：

为配合洛阳市疫情防疫工作，根据目前疫情防控形势，从5月5日起我区图书馆、少儿图书馆、文化馆(站)、城市书房等公共文化场馆暂时关闭，开放时间另行通知。

已在图书馆和城市书房借阅图书的读者，闭馆期间不计算逾期时间，所有书籍、书刊还书时间视闭馆时间予以顺延。

请广大市民朋友一定要做好个人防护、出行自觉佩戴口罩，减少聚集、保持社交距离，倡导健康生活方式。相信在大家的共同努力下，我们一定能打好打赢疫情防控这场硬仗！

咨询电话：

涧西区图书馆：60666319

涧西区文化馆：80899177

涧西区少儿馆、城市书房：65168189

涧西区文化和旅游局

2022年5月4日

(来源：涧西文旅之声)