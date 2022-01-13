疫情防控落实不力 伊滨区1家药店被关停

今日记者从伊滨区市场监管局获悉，因疫情防控举措落实不力，该局关停1家药店。该药店是位于伊滨区诸葛镇的洛阳怀仁堂大药房有限公司。

今日记者从伊滨区市场监管局获悉，因疫情防控举措落实不力，该局关停1家药店。该药店是位于伊滨区诸葛镇的洛阳怀仁堂大药房有限公司。 今日记者从伊滨区市场监管局获悉，因疫情防控举措落实不力，该局关停1家药店。该药店是位于伊滨区诸葛镇的洛阳怀仁堂大药房有限公司。 “五一”假期，伊滨区市场监管局加强对零售药店疫情防控工作检查，筑牢疫情防控屏障，重点检查零售药店是否发挥“哨点”作用，对体温异常人员排查上报；是否严格执行禁售药品(退烧药、止咳药、抗病毒中成药)下架、管控药品(抗生素、感冒药)实名登记上报；是否落实“四个一”，要求进店人员一律戴口罩、测体温、查验健康码、扫场所码等。 5天时间，伊滨区市场监管局执法人员累计检查零售药店150余家，整改16家，关停药店1家。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 上官兵 赵青青 文/图)