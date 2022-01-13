“五一”假期，洛阳12315三级网络受理各类诉求2906起

4日上午，在伊滨区倒盏民俗文化村游乐场内，伊滨区市场监管局的执法人员正在对大型设施进行检查。“五一”假期，不少市民带着孩子到户外游乐场所玩耍，伊河湿地游园的无动力亲子乐园、从政坊游园内的儿童游乐场、倒盏民俗文化村游乐场……纷纷成了网红“打卡地”。
4日上午，在伊滨区倒盏民俗文化村游乐场内，伊滨区市场监管局的执法人员正在对大型设施进行检查。“五一”假期，不少市民带着孩子到户外游乐场所玩耍，伊河湿地游园的无动力亲子乐园、从政坊游园内的儿童游乐场、倒盏民俗文化村游乐场……纷纷成了网红“打卡地”。
4日上午，在伊滨区倒盏民俗文化村游乐场内，伊滨区市场监管局的执法人员正在对大型设施进行检查。“五一”假期，不少市民带着孩子到户外游乐场所玩耍，伊河湿地游园的无动力亲子乐园、从政坊游园内的儿童游乐场、倒盏民俗文化村游乐场……纷纷成了网红“打卡地”。
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