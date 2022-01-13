露营渐成洛阳文旅市场新热点

在绿意盎然的公园或郊野搭一顶帐篷，与家人好友谈天说地，寻找属于自己的“诗与远方”……今年“五一”假期，露营成为不少洛阳市民出游的新选择。

在绿意盎然的公园或郊野搭一顶帐篷，与家人好友谈天说地，寻找属于自己的“诗与远方”……今年“五一”假期，露营成为不少洛阳市民出游的新选择。

今年“五一”假期，洛阳市民赵亮照例选择和家人去野外露营。对于他来说，眼下露营已成为出游的最佳选择。“露营的方式让我们能换个环境看风景，在大自然的虫鸣鸟叫中，大家聚在一起吃饭、聊天，那种感觉很纯粹，能让人彻底放松下来。”赵亮说。

近两年，户外露营热度不断攀升，已成为文旅市场新热点。携程数据显示，今年3月至4月出行的露营产品预订火热，预订量环比增长120%。艾媒研究院数据显示，2021年露营营地市场规模达299亿元,增长率达78%。预计2022年市场规模将达到354.6亿元。

万安山露营小镇、星梦王山露营基地、新安RABBIT·星空帐篷营地……随着露营旅游持续火热，洛阳的露营基地如雨后春笋般冒出，一些城市公园、游园以及乡村中的露营帐篷越来越多，形成了一道别样的“风景”。

一些历史文化景区也开始试水“露营+”业务。今年“五一”假期，隋唐洛阳城国家遗址公园九洲池景区推出“宫里露营地”项目，将研学、演艺、住宿等内容与露营相融合，吸引了不少市民。

露营为何越来越火？业内人士表示，一方面，受疫情等因素影响，人们跨省、跨市出游减少，本地休闲旅游成为常态。另一方面，露营的门槛并不高，适合享受户外风光、家人小聚和休闲放松，还能打卡拍照，满足大家的多样需求。

“传统意义上的露营主要指专业性较强的户外运动，如今，露营逐渐从专业、小众走向了休闲、大众，满足大众休闲旅游新需求。”洛阳市旅行社协会副会长、导游协会会长王理想说，从市场潜力来看，未来露营等户外游还会有较长时间的增长热潮。

洛阳有着丰富的文旅资源，如何围绕露营市场开发相关文旅产品，进一步做大露营这一文旅新业态？

洛阳理工学院经济与管理学院旅游管理系主任闫玮表示，加快露营的发展，一方面是需要露营基础设施，提供能够露营的场所、场地。另一方面，要加强相关人才的引进，多举办丰富的露营活动，进一步丰富“露营+”模式，把露营真正发展成一个休闲产业。

“与前几年兴起的民宿相似，露营在持续‘升温’的同时，也会遭遇同质化等‘成长的烦恼’。”王理想建议，各露营基地、景区可以结合当地自然、人文特色，建设不同主题的露营场地，解锁富有特色的露营新玩法，避免同质化竞争、无序化发展。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)