公园散步传来婴儿哭啼声？他查明真相后由惊吓变惊喜

“五一”假期期间，洛阳嵩县人李先生在公园散步，听到从路边传来阵阵婴儿般的哭啼声，走近一瞧发现是一只野生娃娃鱼，后将其交给民警。目前，民警已将这只娃娃鱼放生。

“五一”假期期间，洛阳嵩县人李先生在公园散步，听到从路边传来阵阵婴儿般的哭啼声，走近一瞧发现是一只野生娃娃鱼，后将其交给民警。目前，民警已将这只娃娃鱼放生。

3日早上，李先生来到嵩县一公园散步，突然听到路边草丛里有声音传来，很像婴儿的哭啼声，胆战心惊地循着声音过去，定睛一瞧是一只野生娃娃鱼。他曾在新闻上看过野生娃娃鱼的相关报道，知道其属于国家保护动物，赶紧找来一个泡沫箱，里面放点儿水，将其装在里面，送到嵩县公安局森林警察大队。