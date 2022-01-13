“五一”假期期间，您到这些博物馆打卡了吗

记者从洛阳市文物局获悉，“五一”假期，洛阳多家博物馆推出了丰富多彩的活动，成为广大市民参观游览的好去处。据统计，各开放博物馆接待游客5万余人次。

记者从洛阳市文物局获悉，“五一”假期，洛阳多家博物馆推出了丰富多彩的活动，成为广大市民参观游览的好去处。据统计，各开放博物馆接待游客5万余人次。

“假期期间游客参观量万余人次，同时博物馆在线上发力，让市民足不出户了解文物背后的故事。”洛阳博物馆相关负责人介绍，除了常设展览，每天4场“河洛文明展”免费定时讲解吸引了许多游客打卡。另外，“丝路华光——敦煌、云岗、龙门石窟艺术联展”“中韩线上联展”等线上展出更是吸引众多网友在线观看、点赞。