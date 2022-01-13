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洛阳将创新农村基层党组织设置 试点探索建立6种类型农村联合党委
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.04 17:12

　　记者5月4日从洛阳市委组织部获悉，洛阳出台《洛阳市创新农村基层党组织设置试点工作方案》(下称《方案》)，提出要创新农村基层党组织设置，促进资源共享，凝聚发展合力，为贯彻落实市委乡村振兴“151”工作部署提供坚强组织保障。

　　《方案》提出，要在保持现有行政区划不变、村民自治主体不变、集体资产产权不变和财务管理独立建账、独立核算、独立收支的前提下，以地域相连、产业相近、资源共享为纽带，以共同发展、共同富裕为目的，试点探索建立以下6种类型农村联合党委。

　　强村带动型。将经济实力比较强的村级党组织，与周边相邻、基础条件较差导致经济实力比较弱的村级党组织联合起来，建立强村带动型联合党委。

　　产业互助型。将若干地域相邻、产业相同或产业互补的村级党组织联合起来，建立产业互助型联合党委。

　　易地搬迁型。在人口比较集中的易地扶贫搬迁安置点，建立易地搬迁型联合党委。

　　村企联建型。将落户在村的经济实力较强、能够发挥企业市场资源等优势、带动村级发展的大中型企业党组织，与村级党组织联合起来，建立村企联建型联合党委。

　　村社联建型。将城郊村、村改居社区党组织与存在地域交叉、产销互动、人口往来比较密集的城市社区党组织联合起来，建立村社联建型联合党委。

　　融合共建型。将集镇建设试点镇所在村党组织与镇区机关、学校、医院、企业等党组织联合起来；也可聚焦重大工作专项，围绕重点产业发展、工程项目，将企业、项目与县直机关行业机关等党组织联合起来，建立融合共建型联合党委。

　　洛阳市委组织部相关负责人介绍，农村联合党委成立后，将定期召开会议，讨论和决定涉及联村片区的重要发展问题，整合联建村(社区、企业)各类资源，统筹推进人才、土地、资金、技术等资源优化配置，实现联建村(社区、企业)相互促进、共建共享，助力实现乡村振兴战略。

　　根据《方案》安排，各县区结合本地实际情况，6月上旬正式启动试点工作，9月底前取得阶段性进展。相关乡镇(街道)将强化各类要素保障，为联合党委提供必要的办公场所、经费以及人员力量，确保加快试点工作推进。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 赵明）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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