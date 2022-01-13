洛阳“青阅书房”正式对外开放

今天是五四青年节，在这个特殊的日子里，洛阳青年阅读成长空间——“青阅书房”正式对外开放，并面向青年党员举行了首期主题党日活动。

今天是五四青年节，在这个特殊的日子里，洛阳青年阅读成长空间——“青阅书房”正式对外开放，并面向青年党员举行了首期主题党日活动。

青阅书房位于洛阳市少年儿童图书馆城市书房，是洛阳市少年儿童图书馆与第三方运营团队共同打造的，是以青年流动党员、青年创业、青年志愿者、青年读书会、青年心理建设等为一体的公益文化空间，旨在为青年提供信息咨询、文化学习、就业指导、家庭教育、心理咨询等一站式公益服务。

首期主题党日活动由洛阳市少年儿童图书馆、洛阳市人力资源与公共就业服务中心流动党委联合举办，以“弘扬伟大抗震救灾精神 引领青年担当时代重任”为主题，邀请洛阳市公安局国保支队政委陶爱兵作为嘉宾进行了现场主题分享。

陶爱兵讲述了自己参与1998年长江抗洪、2008年汶川救援等经历，并通过展示自己在一线拍摄的图像资料，深入阐述了万众一心、众志成城、不畏艰险的伟大抗震救灾精神，鼓励广大青年朋友在最美的年华顽强奋斗、勇于担当、不负韶华，在青春的赛道上，跑出当代青年的风采。

“听了陶政委的分享，我感慨良多，我们正处于苦练本领、增长才干的黄金期，一定要坚定信念和决心，用强劲的青春力量去奋斗！”青年党员孙连营在分享活动感受时说。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 田甜 文/图)