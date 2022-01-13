好样的！央视新闻里救人的“村民”是咱洛阳人

今天是五四青年节。这对夏治川既寻常又不寻常，他被中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所(简称航空工业光电所)授予见义勇为优秀青年。4日，记者见到夏治川时，他正在办公室忙碌着。

今天是五四青年节。这对夏治川既寻常又不寻常，他被中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所(简称航空工业光电所)授予见义勇为优秀青年。4日，记者见到夏治川时，他正在办公室忙碌着。

谈及获得的荣誉和见义勇为的行为，1988年出生的夏治川有些羞涩，告诉记者：“面对危机只是做了应该做的事。新时代的青年就要有一分热，发一分光。”

事情原来是这样的。2021年3月27日，夏治川趁着双休日回河北衡水看望父母。刚进家门就听到外面有哭喊声，他跑出去一看才知道，一个5岁的孩子掉入田间的机井中。

夏治川回忆，机井大约七八米深，井口狭窄。由于当时是冬天，孩子穿着羽绒服漂在水面上。但井底水凉，如果不及时救援可能危及孩子生命。

“我瘦，让我来试试”。夏治川说，当时他的双腿和腰部绑了安全绳，倒挂入井。一米、两米……井下的光线越来越暗，他感觉自己的头部充血。在下降到5米深处时，绑在他腿上的绳子突然松动，万幸的是腰部的安全绳起了作用。

“别怕！叔叔来救你了。”夏治川一边安慰孩子，一边在孩子身上快速地绑好安全绳，双手拉住孩子的手腕，慢慢把孩子拉出井。

孩子得救了，而夏治川回到洛阳全身心地投入到工作中，未向任何人提及此事。近日，一位同事偶然在手机上看到了往期央视播放的新闻片段，认出了见义勇为的夏治川，才让他的行为为众人所知。

“干活踏实、做人低调、乐于助人。”航空工业光电所综合计划部部长杨晓峰说这是夏治川的个人IP。从研发部门到行政部门，夏治川迅速转换角色，快速适应新的岗位成为部门得力干将。

“这个‘理工男’还是个文艺男青年。”作为夏治川的同事，航空工业光电所党建文宣部部副部长贾欣这样评价他，平时研究所拍摄视频短片、文艺演出他都是主角。

“他很聪明，工作上手很快，而且非常勤奋。”与夏治川同在综合计划部工作的同事蔡伊娜说，办公室流传着一句话最能形容夏志川，“别人加班的时候夏治川在加班，别人不在加班的时候他还在加班”。对待工作一丝不苟，但在平时他可是大家的开心果，时不时冒出的“金句”成为同事们紧张工作的快乐源泉。

以青春之名，赴时代之约。谈及未来，作为“航空人”的夏治川说，新时代的航空工业水平立足于国际前列，传到他们手里的接力棒是已经达到世界先进水平的航空工业，他要不断超越自我，让中国的航空工业领跑全世界。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）