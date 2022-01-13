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洛龙区石油社区通过“五个一”方式激活楼栋“红色活力”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.04 12:54
 

　　“各位邻居早上好，今天最高气温预计超过30℃，外出请注意防晒。”4日一早，洛阳市洛龙区石油社区探勘三队小区18号楼的“家馨微信群”内就热闹了起来，该楼栋“活力红管家”张玲玲在群内通过“云问候”方式向楼栋居民问早，随着大家回复的增多，你一言我一语的聊天使群内气氛逐渐升温。

　　张玲玲今年47岁，是该小区的老住户。“只要是居民需要解决的问题，随时都可以来找我，我都会尽力提供帮助。”张玲玲说，在小区里和她一样的楼栋“活力红管家”共有20名，大家每个人都有一个特有的二维码，居民只要扫码，就可以进入楼栋专设的“家馨微信群”，大事小情都可以在群中咨询、求助，“我们大多数的老邻居都相互认识，做楼栋管家也是发挥了我的优势。”

　　石油社区相关负责人介绍，今年以来，社区以“文化进社区”为平台，开展了“活力楼栋-活力小区-活力社区”试点探索，通过“五个一”（一个先锋长廊、一个爱心广场、一个特色楼栋、一个家馨微信群、一个自治机制）建设，建设居民自治、共治、共享的温暖社区，并依托“互联网＋服务”方式，创新推出楼栋“活力红管家”运行机制，促进邻里关系的和谐养成。

　　据了解，截至目前，通过楼栋微信群和“活力红管家”模式，已累计帮助居民解决各类诉求数百件，不断提升居民群众参与文化进社区活动的吸引力和向心力，助力打通“文化进社区”的“最后一公里”。同时，社区还以“活力楼栋-活力小区-活力社区”的试点探索工作为发力点，持续推动居民自治。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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