洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

女子持刀抵喉欲自残 民警飞身夺刀化危机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.03 21:07

　　2日，洛阳市瀍河区一名女子因家庭矛盾，持裁纸刀打算自残。洛阳市公安局瀍河分局巡特警大队民警飞身夺刀，成功化解危机。

　　2日16时许，洛阳市公安局瀍河分局接到报警：有人持刀行凶。瀍河分局巡特警大队民警马上赶到现场，发现一名女子因家庭矛盾，持刀威胁受害人。民警经过半个多小时的劝解，该女子同意和受害人一起到公安机关接受调解，但全程拒不交出裁纸刀。

　　随后，民警将两人带到瀍河分局调解室，并立即启动突发事件应急处置机制。瀍河分局副局长张昭和民警在现场不断安抚女子，严防意外发生。但女子情绪激动，一直不肯将抵在自己脖子上的裁纸刀放下。民警只好一边为她做思想工作，一边伺机化解危机。

　　就在民警为该女子做思想工作过程中，她突然表示自己想抽烟。张昭意识到，机会来了，马上用眼神示意民警做好准备。就在民警给该女子递烟点火之际，民警赵冬冬、陈星伊趁其不备，迅速上前用双手抓住女子手中裁纸刀，另外几名民警也迅速赶上，几人合力将该女子控制，并将她手中的裁纸刀夺下。

　　目前，这名女子因涉嫌扰乱单位秩序、故意伤害被警方处以行政拘留20天、罚款500元的处罚。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 董沛珍)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 5月1日起，洛阳核酸检测费用再降价！
  • 洛阳市再添三个网红“打卡地”【视频】
  • 3259户13793人！前坪水库移民安置工作...
  • 5月1日当天，洛阳部分体育场馆免费开放
  • 市政府第109次常务会议要求：立德树人...
  • “五一”假期，二里头夏都遗址博物馆...
  • 国家植物园牡丹品系约三成拥有洛阳基因
  • 洛龙区启动“对标深圳南山，建设创新...
  • 洛阳今天阴天到多云 气温12℃～18℃
  • “五一”假期洛阳牡丹花情预报
    		•
    百姓呼声
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    网友发帖：点赞洛阳市第一人民医院！
    精彩图片
    新安县石井镇：传统古...
    老城区苗南一号地块安...
    美！隋唐大运河国家文...
    洛阳籍唱作人田华直播...
    精彩热帖

    雨中

    花开金灿灿

    雨后蔷薇

    月季花几张
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605