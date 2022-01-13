女子持刀抵喉欲自残 民警飞身夺刀化危机

2日，洛阳市瀍河区一名女子因家庭矛盾，持裁纸刀打算自残。洛阳市公安局瀍河分局巡特警大队民警飞身夺刀，成功化解危机。

2日，洛阳市瀍河区一名女子因家庭矛盾，持裁纸刀打算自残。洛阳市公安局瀍河分局巡特警大队民警飞身夺刀，成功化解危机。

2日16时许，洛阳市公安局瀍河分局接到报警：有人持刀行凶。瀍河分局巡特警大队民警马上赶到现场，发现一名女子因家庭矛盾，持刀威胁受害人。民警经过半个多小时的劝解，该女子同意和受害人一起到公安机关接受调解，但全程拒不交出裁纸刀。

随后，民警将两人带到瀍河分局调解室，并立即启动突发事件应急处置机制。瀍河分局副局长张昭和民警在现场不断安抚女子，严防意外发生。但女子情绪激动，一直不肯将抵在自己脖子上的裁纸刀放下。民警只好一边为她做思想工作，一边伺机化解危机。

就在民警为该女子做思想工作过程中，她突然表示自己想抽烟。张昭意识到，机会来了，马上用眼神示意民警做好准备。就在民警给该女子递烟点火之际，民警赵冬冬、陈星伊趁其不备，迅速上前用双手抓住女子手中裁纸刀，另外几名民警也迅速赶上，几人合力将该女子控制，并将她手中的裁纸刀夺下。

目前，这名女子因涉嫌扰乱单位秩序、故意伤害被警方处以行政拘留20天、罚款500元的处罚。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 董沛珍)