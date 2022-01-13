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老人突然发病倒地 众人接力心肺复苏急救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.03 18:16

　　“伸出援手救人，为赵庆利同志点赞。”2日晚上，“兵妈妈”乔文娟的朋友圈发出了这样一条信息，并配有一段视频。视频里，一位身着黑衣的男子正在为一位躺在地上的老人做心肺复苏急救。

　　3日，记者联系到了视频中救人的黑衣男子，今年53岁的市民赵庆利。“2日上午，我和几个朋友到新区体育馆打羽毛球。”赵庆利说，他们正打得热火朝天，突然听到距离不远处的另一个场地有人大声呼喊：“快来人啊，出事了！”众人循着方向跑去，看到一位70来岁的老人躺在地上浑身抽搐，不一会儿便没了动静。见状，一位男子立刻俯下身子为老人做人工呼吸，并进行心肺复苏急救。

　　“那位男子也是我们的球友，网名叫‘青海湖’。”赵庆利说，“青海湖”施救了一会儿，感觉有些体力不支，于是自己立刻上前替换，继续帮老人做心肺复苏。其间，有人拨打了120电话求救，有人尝试为老人喂服速效救心丸，还有人帮忙清除老人嘴里吐出的污物，大家都在想办法挽救老人的生命。10分钟后，救护车赶到现场将老人送往医院。

　　“现场有很多热心人，相信每一个人遇到这种情况都会主动帮忙的。”赵庆利说，单位每年都要进行安全急救方面的培训讲座，所以自己掌握一些心肺复苏方面的知识。乔文娟告诉记者，赵庆利是中国拥军网心连心艺术团的舞蹈演员，常年参加各类拥军活动，平时热情积极参与志愿者服务。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)(图片为视频截图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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