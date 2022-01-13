喜欢看戏的洛阳人请注意！“人人有戏”在洛阳开演【视频】

河洛大鼓《普天喜迎二十大》，豫剧《花打朝》《花木兰》等选段，曲剧《朝阳沟》选段，精彩的舞蹈表演，快板、笛子表演………5月3日下午3点，一场精彩的演出在洛阳越秀酒店上演。

河洛大鼓《普天喜迎二十大》，豫剧《花打朝》《花木兰》等选段，曲剧《朝阳沟》选段，精彩的舞蹈表演，快板、笛子表演………5月3日下午3点，一场精彩的演出在洛阳越秀酒店上演。

记者获悉，该演出为河南广播电视台《平安河南》栏目主办的洛阳人人有戏演播厅，从今年4月30日起开演。

演播厅的创意人是中国戏剧家协会会员，国家一级演员，获得国家级、省级五个一工程等奖项的郑书功。

“豫剧是河南的活招牌，洛阳是豫剧的老家，豫剧爱好者众多。”郑书功说，他和专家团队要把人人有戏演播厅打造成洛阳、河南乃至全国豫剧演职员、豫剧爱好者的聚集地和快乐驿站，和他们一起努力推动豫剧艺术发扬光大。

记者了解到，人人有戏演播厅的主项为豫剧，兼顾别类，将定期举办豫剧名人演唱会，豫剧爱好者可到现场进行观摩、学习、借鉴。同时，人人有戏演播厅将不定期走进厂矿企业、田间地头、学校，让广大市民群众享受戏剧艺术的魅力。

人人有戏演播厅是河南广播电视台梨园频道、戏曲频道和法制频道《平安河南》栏目的洛阳联络中心，开演将连演7天，其后将长期举办“人人有戏”节目演出。显露才华者，主办方将为其量身打造节目，并录制短片，可在上述频道、栏目或洛阳移动电视一展风采。

有意参加人人有戏演播厅演出的市民可拨打电话：64856698，64856718报名。

演出地址：洛阳市涧西区七里河黄河路与中州西路交叉口越秀酒店

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图/视频)