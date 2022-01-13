事关来（返）洛，洛阳疾控发布最新重要提醒！

五一假期，国内疫情防控形势仍然严峻，多省市报告确诊病例和无症状感染者。假期返程小高峰将至，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

五一假期，国内疫情防控形势仍然严峻，多省市报告确诊病例和无症状感染者。假期返程小高峰将至，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

通报显示，5月2日0时至3日2时，郑州市新增3例新冠肺炎确诊病例，其中一名确诊病例为郑州东站引导员。而另一名确诊病例为个体商户，在过去14天内先后到过医院、商场、夜市等人员密集场所。2日晚间，郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告，3日在8个城区开展新冠病毒核酸检测。

洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，当前疫情防控形势极为复杂，假期间流动更加频繁，而人员密集场所的传播风险更高。广大市民除了要做好个人防护、报备和健康监测，如近期有市域外旅居史，还要关注旅居地过去14天的疫情动态，根据防控政策及时报备或适时增加核酸检测频次，及时筛查个人健康状态。

为此，洛阳市疾控中心发布最新重要提醒：

一、有市外旅居史人员，在抵洛前务必做好主动报备

近14天内有中高风险区及所在地市旅居史的来(返)洛人员，与公布的阳性病例行程轨迹有交集的、同时空伴随人员，以及健康码为红码或者黄码的人员，尤其过去14天到过郑州东站的来(返)洛人员，请上述人员立即向所在社区(村)、单位报备，并配合做好测温验码、核酸证明查验、隔离医学观察或健康监测等疫情防控措施。

抵洛后核酸检测结果出具之前，务必做好健康监测，减少非必要外出，尤其是不到人员密集场所。

二、减少非必要出行，尤其不前往中高风险地区

关注官方发布的疫情信息和中高风险地区变化信息。减少非必要出行，尤其不前往中高风险地区以及发生本土疫情的地区。如必须前往，请务必做好个人防护，关注目的地疫情风险提示。

三、戴口罩，不去人员密集场所，加强自我防护

保持正确佩戴口罩、勤洗手、常通风、不握手、不扎堆、不聚会，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。进入公共场所时，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。既往疫情显示，婚宴、聚餐、聚会、打牌、喝茶、培训等聚集性活动引发的聚集性疫情频发，在此特别提醒广大市民朋友们，请尽量不要组织和参加非必要的聚集性活动。

四、做好健康监测

时刻关注个人和家人的身体健康状况，如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，并主动告知旅居史、接触史，途中避免乘坐公共交通工具。

五、接种疫苗，建立免疫屏障

接种新冠疫苗是预防控制新冠肺炎传播的最经济、最有效的措施，也是每一位公民应尽的义务和责任，请符合新冠疫苗接种条件的市民尽早主动完成疫苗全程接种和加强接种，携手共筑全民免疫屏障。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）