看画展、品书香 “五一”假期打卡文化生活

“五一”假期，不少洛阳市民选择到图书馆充电，也有市民到洛阳市图书馆观看画展，提高艺术修养。这不，3日上午，洛阳市图书馆百姓艺术馆《山乡追梦》画展迎来了两位高龄老人。

“五一”假期，不少洛阳市民选择到图书馆充电，也有市民到洛阳市图书馆观看画展，提高艺术修养。这不，3日上午，洛阳市图书馆百姓艺术馆《山乡追梦》画展迎来了两位高龄老人。

家住涧西区的王德纯老人今年91岁，他的老伴儿王秀云也已步入耄耋之年，今天上午，他们在女儿的陪伴下，认真欣赏了画展《山乡追梦》。

“这些画太震撼了，仿佛让我置身山水之间，感受乡村振兴带来的巨大变化。”王秀云老人告诉记者，她是一名退休护士，平日就喜欢书画作品和手工艺品，前些天在《洛阳晚报》上看到此次画展的消息，跟女儿商量后，全家一拍即合，成就了这趟欣赏乡村图景、民间风俗的艺术之旅。

洛阳市图书馆相关负责人介绍，“五一”提倡“就地过节”，家长们希望孩子的假期过得更有意义，不少家长选择带孩子“泡”图书馆、逛画展，以书香画韵为载体浸润孩子的心灵。

《山乡追梦》展出的60余幅作品，以传统水墨画为主，是洛阳书画院李留海、马金才两位画家近年深入田间地头，带着真挚情感创作出来的。此次画展将持续到5月6日，有兴趣的朋友可到洛阳市图书馆二楼百姓艺术馆观赏。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 张炜 文/图/视频)