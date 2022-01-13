洛阳警方规范治安（防疫）卡点 全力做好疫情防控工作

近日，洛阳市建成投用一批规范化、标准化交通治安(防疫)卡点，进一步做好疫情防控环城高速公路收费站下站口常态化查验工作，全力做好疫情防控工作。
近日，洛阳市建成投用一批规范化、标准化交通治安(防疫)卡点，进一步做好疫情防控环城高速公路收费站下站口常态化查验工作，全力做好疫情防控工作。
近日，洛阳市建成投用一批规范化、标准化交通治安(防疫)卡点，进一步做好疫情防控环城高速公路收费站下站口常态化查验工作，全力做好疫情防控工作。
3日上午，记者在宁洛高速周山站下站口看到，周山站交通治安(防疫)卡点为2层标准化用房，外观整洁美观，标识统一，一楼分为核酸检测区、隔离区、储物区、办公区，二楼分为备勤区、就餐区、瞭望区。
“该卡点建筑面积约100平方米，可更好保障公安、交通、卫健等部门工作人员24小时执勤。”洛阳市公安局有关负责人介绍，目前在宁洛高速周山站、高新区站建成了两个标准化卡点，可全面改善执勤人员工作环境，为高速卡口疫情防控工作开展提供强大助力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图/视频 通讯员 孙旭）
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