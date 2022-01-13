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失主找到了！新安汽车站将近万元现金完璧归赵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.03 15:28
失主路先生(中)为新安汽车站送来锦旗

　　“你可算来了，咱们先核对核对信息。”

　　近日，洛阳702路城际公交司机受人之托，寻找近万元现金失主的事情在网上热传。3日，失主终于出现。

　　3日上午，伊川县的路先生赶到新安汽车站，告知工作人员自己就是“近万元现金”的失主，随后见到站长刘战峰。经过查看身份证、核对装钱信封上的信息，询问丢钱时的情况，刘战峰确认路先生就是失主。

　　4月30日下午6点左右，在洛阳龙门客运中心，一名20多岁的小伙儿找到702路城际公交司机任跃峰，他称在702路站牌附近捡到一个信封，里边装有一沓现金，拜托司机帮忙寻找失主。任跃峰表示会帮忙寻找，如果暂时找不到就交给单位保管并继续寻找。

　　任跃峰随即在现场寻找失主，但遗憾未果。因发车时间到，任跃峰只好将钱放在车上，带回新安汽车站，并向站上说明情况。第二天，新安汽车站向上级单位洛阳交运集团递交情况说明，并请对方帮忙联系媒体扩散消息，争取尽快找到失主……

　　5月3日上午，记者联系新安汽车站方面、失主路先生、捡钱小伙儿张浩，了解到更多背后故事。

　　路先生今年40多岁，家住伊川县。4月30日，他坐高铁从郑州回洛阳，其间将装有9600多元现金的信封放在衣服口袋中，又把衣服放在背包中。下高铁后，他到龙门客运中心转车准备回家。候车时，他从背包里拿衣服，不料弄掉了信封。当时，他没有注意到，第二天早上才发现钱丢了。

　　“当时心里已不抱希望了。”路先生说，丢的钱是他的工资，本来打算用来看病、还房贷，发现钱丢了之后他很沮丧，想到丢钱的地方在车站，而且已经过去了那么长时间，只好自认倒霉。

　　谁知，2日下午，戏剧性一幕出现。路先生刷抖音时看到“掌上洛阳·洛视频”的一条视频，发现是新安汽车站寻找失主的“认领启事”，对方就是在寻找他。怕电话里说不清，他第二天一早就坐车赶往新安汽车站。

　　新安汽车站站长刘战峰告诉记者，9600元完璧归赵之后，他给拾金不昧的小伙儿打了电话，一是告知对方所托之事有了圆满结果，二是代失主联系对方表示感谢。

　　记者联系小伙儿得知，对方叫张浩，今年24岁，家在巩义。4月30日那天，他来洛阳办事，候车时在702路城际公交站牌附近捡到了这笔钱，当时急着赶车，也觉得公交车司机可靠，于是就找到离自己最近的司机帮忙。后来，张浩想到失主可能会打110，还报警说明相关情况。

　　至此，这场爱心接力故事，也有了温暖的结局。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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