五一期间，“国风+文旅”为洛阳游客提供更多出游选择【视频】

穿着汉服吃烧烤是什么体验？五一期间，不少洛阳游客都有发言权。
穿着汉服吃烧烤是什么体验？五一期间，不少洛阳游客都有发言权。
穿着汉服吃烧烤是什么体验？五一期间，不少洛阳游客都有发言权。
2日，记者从隋唐洛阳城国家遗址公园获悉，自九洲池推出景区露营服务后，连日来活动持续火爆，“国风+”五一旅游项目在洛阳市场获得了预期反响，接下来，隋唐洛阳城国家遗址公园还将持续推出国风系列项目，在弘扬中国传统文化的同时，为更多洛阳游客提供出行新选择。
隋唐洛阳城国家遗址公园相关负责人表示，五一期间，除九洲池常态化的国风演出外，他们还特别推出了“国风与未来”秀，让游客在游览的同时欣赏到国风与赛博朋克的“碰撞”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 赵奕鼎）
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