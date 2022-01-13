洛阳民警开展专项行动 铲除非法种植的罂粟400余株

眼下正是罂粟花开时节，为遏制非法种植罂粟现象，洛阳洛龙公安分局开展铲除“毒花”专项行动，并取得显著成效。

眼下正是罂粟花开时节，为遏制非法种植罂粟现象，洛阳洛龙公安分局开展铲除“毒花”专项行动，并取得显著成效。 眼下正是罂粟花开时节，为遏制非法种植罂粟现象，洛阳洛龙公安分局开展铲除“毒花”专项行动，并取得显著成效。2日，记者就此进行了采访。 连日来，洛龙公安分局在洛阳市公安局警航大队协助下，对辖区重点区域尤其村庄进行巡查，发现个别居民在自家房顶上非法种植罂粟。办案民警联合龙门派出所、李楼派出所、定鼎门派出所等辖区基层派出所民警，开展了集中铲除行动。通过此次专项行动，办案民警共发现非法种植罂粟居民22户，铲除罂粟400余株，后按照相关法律法规对违法行为人进行处理。 民警提醒，种植罂粟属于违法行为，治安管理处罚法第七十一条明确规定，有下列行为之一的，处10日以上15日以下拘留，可以并处3000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款：非法种植罂粟不满500株或者其他少量毒品原植物的；非法买卖、运输、携带、持有少量未经灭活的罂粟等毒品原植物种子或者幼苗的；非法运输、买卖、储存、使用少量罂粟壳的。“大家不要抱侥幸心理，如种植罂粟立即自行铲除，一经发现将受到严厉处罚。”民警说。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图)