今天洛阳局地有阵雨 明起高温逐渐突破30℃

今日洛阳晴天间多云，偏西风3级到4级，南部局部地区有阵雨、雷阵雨，气温12℃～27℃。

这个五一假期，洛阳天气以阴雨开场，不过从昨天起，气温逐渐回升，吸引不少市民到近郊踏青露营，在伊河洛龙区伊水游园段，一排排帐篷沿河岸展开，很多市民携老带幼享受悠闲的假日时光。

接下来的几天，晴好天气将占据主场，洛阳最高气温将逐渐升至30℃以上，如外出需注意补水防晒。

洛阳市气象局根据最新气象资料分析，今明两天(2日到3日)，受高空下滑槽影响，洛阳下午到夜里局部地区有强对流天气；7日前后受高空槽东移影响，有阵雨或雷阵雨，其他时段以晴好天气为主，气温逐渐回升。具体预报如下：

5月2日(周一)：晴天间多云，偏西风3级到4级，南部局部地区有阵雨、雷阵雨，气温12℃～27℃。

5月3日(周二)：晴天到多云，偏南风3级到4级，气温12℃～29℃。

5月4日(周三)：晴天到多云，气温14℃～31℃。

5月5日(周四)：晴天间多云，气温16℃～31℃。

5月6日(周五)：晴天转多云，东北风4级左右，气温15℃～25℃。

5月7日(周六)：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温12℃～24℃。

5月8日(周日)：多云转晴天，气温13℃～27℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 文/图)