烙锅贴、烙油饼、做烩菜......汝阳县首届“七彩甜园”厨艺大比赛举行

5月1日，洛阳市汝阳县小店镇在甜瓜小镇院内举办首届“七彩甜园”厨艺大比赛，来自李村、高庄、板棚3个村的22名选手参加了比赛，充分展示了“巧媳妇”的高超厨艺。

5月1日，洛阳市汝阳县小店镇在甜瓜小镇院内举办首届“七彩甜园”厨艺大比赛，来自李村、高庄、板棚3个村的22名选手参加了比赛，充分展示了“巧媳妇”的高超厨艺。

比赛现场香气扑鼻、人头攒动，在“巧媳妇”们的精心制作下，简单的食材变成了一道道独具特色的“七彩甜园”美食佳肴。锅贴、油饼、烩菜、红薯面条等特色农家菜纷纷登场亮相。

最终，评委们结合菜品食材、色泽外观、营养搭配、特色创意等方面，对各参赛作品进行了评价，并对参赛选手们给予了相应的奖励。

小店镇有关负责人表示，下一步，他们打算每季度举办一次厨艺比赛，把地方农家乐饭菜做好、做精、做出特色，吸引更多游客来到这里，更好地发展“七彩甜园”国家农业公园项目，推动乡村振兴工作全面开展。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 罗兴涛 通讯员 康红军 文/图）