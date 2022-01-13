近万元现金遗忘在公交车上 交运集团新安分公司急寻失主

4月30日18时，洛阳交通运输集团新安分公司702路公交车驾驶员任跃峰收到热心乘客送来的信封，里面装有大量现金。信封上有名字但没有联系电话，可能是其他乘客遗失的，希望任跃峰帮忙找到失主。

4月30日18时，洛阳交通运输集团新安分公司702路公交车驾驶员任跃峰收到热心乘客送来的信封，里面装有大量现金。信封上有名字但没有联系电话，可能是其他乘客遗失的，希望任跃峰帮忙找到失主。 4月30日18时，洛阳交通运输集团新安分公司702路公交车驾驶员任跃峰收到热心乘客送来的信封，里面装有大量现金。信封上有名字但没有联系电话，可能是其他乘客遗失的，希望任跃峰帮忙找到失主。 任跃峰收到后，丝毫不敢大意，在候客期间主动问询乘客，打听寻找失主未果，他只好将现金交回公司。 经新安分公司工作人员清点，信封内有现金近万元，由于没有失主相关联系方式，现通过媒体寻找失主。 截至5月1日下午，新安分公司尚未收到认领信息。现全城寻找4月30日乘坐交运集团702公交的失主，希望失主或者家人在看到此信息后能够及时与交运集团新安分公司联系认领，电话：13703492722。（张蓓 刘战锋）