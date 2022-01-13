“五一”假期，洛阳“电三电四”整治不停歇

“五一”假期期间，洛阳交警根据洛阳市电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行管理规定，持续在相关禁行路段、区域内，开展综合整治行动。
“五一”假期期间，洛阳交警根据洛阳市电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行管理规定，持续在相关禁行路段、区域内，开展综合整治行动。
“五一”假期期间，洛阳交警根据洛阳市电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车禁限行管理规定，持续在相关禁行路段、区域内，开展综合整治行动。
5月1日上午，洛阳市公安局交警支队西工交巡大队在王城公园门口开展电动(燃油)三轮车、低速电动四轮车综合整治宣传活动，向群众发放宣传资料，面对面解答群众疑惑，并现场纠正“电三电四”违法7例。
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