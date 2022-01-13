致敬！洛阳援吉流调队凯旋

去时寒风未尽，归时春暖花开！5月1日，连阴多日的天气突然放晴，洛阳疾控系统援吉流调队30名队员凯旋！
去时寒风未尽，归时春暖花开！5月1日，连阴多日的天气突然放晴，洛阳疾控系统援吉流调队30名队员凯旋！
去时寒风未尽，归时春暖花开！5月1日，连阴多日的天气突然放晴，洛阳疾控系统援吉流调队30名队员凯旋！
流调队员收到鲜花和礼物
根据疫情形势发展和河南省新冠肺炎疫情防控指挥部的要求，3月16日，洛阳市疾控中心紧急抽调市县两级疾控系统30名专业技术人员组成“洛阳疾控系统援吉流调队”，随省队驰援吉林长春，开展流行病学调查和疫情处置工作。
“此次去一线，我们都是挑选的精锐骨干力量。”洛阳疾控系统援吉流调队领队孙磊，此行洛阳30名流调队员中，市疾控中心19人，各县区疾控中心11人，多人参加过2021年郑州疫情、周口疫情、2022年新安县疫情及安阳市疫情防控中的流行病学调查和现场处置工作。
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