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洛阳发布物流保通保畅通知 涉及货车司乘人员报备和全国统一样式通行证办理最新规定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.01 14:01

　　全力畅通交通运输通道、实行智能化快速查验、便捷入豫报备渠道、启用全国统一样式通行证……日前，《河南省物流保通保畅促进产业链供应链稳定十六条措施》发布，要求有效解决行驶我省的货车司机当前面临的正常通行受阻、生产生活困难等问题。1日，记者从洛阳交通运输部门获悉，目前，洛阳已发布相关通知，执行“货车司乘人员来(返)豫报备”“更换全国统一样式通行证”等方面新政策。

　　可通过支付宝报备

　　记者从洛阳市交通运输局得知，4月23日起，我省已全面启动了“入豫货车司乘人员报备系统”，目前我市已执行：货车司乘人员可提前24小时通过手机进入支付宝豫事办，在“来(返)豫报备”中选择“入豫货车司乘人员报备”，再确定地市，按照要求填写资料。另外，“来(返)豫报备”中还有“入豫货车司乘人员记录”，可供查询报备记录。

　　需要注意的是，“司乘人员”包括司机和其他所有跟车人；未提前报备的人员，也可在入豫途中短信提醒报备或在防疫检查点补录完成报备。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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