洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

千元大奖等你来拿！“阳光杯”洛阳最美笑脸摄影大赛火热进行中……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.05.01 11:25

　　近日，“文明洛阳·笑容绽放‘阳光杯’洛阳最美笑脸摄影大赛”火爆朋友圈，市民朋友们纷纷“亮出绝招”，将捕捉到的“最美”笑脸上传至大赛官网，一张张热情洋溢的笑脸感染无数人。

　　为什么我们会这么喜欢笑脸？大概就是，心烦意乱时，一个鼓励的微笑，能使人心平气和地走出低谷。依依惜别时，一份恋恋不舍的微笑，就能领会彼此间绵长的挂念。它有着强大的能量，不仅代表一个人内心和善，一群人生活幸福，更能代表一座城的气质：文明、礼仪和无限魅力。

　　诗人泰戈尔说过，当一个人微笑时，世界便会爱上他。

　　五一假期，享受大好春光的你，如果被周围人的微笑所打动，请不要吝啬，拿起相机拍下美好瞬间，上传到大赛官网，留下最美回忆的同时，还有机会赢取千元现金大奖！

　　大赛时间截至5月13日上午12时，您可以点击“洛阳网”微信公众号底部菜单“摄影大赛”进入摄影大赛官网报名，并上传拍摄作品，若报名失败，也可将参赛作品发送至邮箱43416297@qq.com。

　　无论是公园里奔跑的孩童、长椅上依偎的情侣、河边闲庭漫步的老人，还是防疫站点坚守的“大白”、马路边执勤的交警、社区防控前沿的基层工作者、景区里忙碌的“护花使者”，只要作品是与洛阳和笑脸有关，足够打动人心，都可以上传参赛。

　　此外，您可以在5月6日-5月13日期间进入摄影大赛官网，为喜欢的作品投票，感受笑脸带来的温暖传递。

　　偷偷告诉你几个拿奖小技巧：

　　照片一定要清晰度高，画面无遮挡，能够清楚看到拍摄对象的笑脸。

　　照片里拍摄对象笑容尽量自然，构图要有艺术性和表现力，色彩搭配较为和谐，方能吸引投票者的注意。

　　拍摄主角除了是身边的家人朋友外，还可以是防疫工作者、交警、老师、园丁、社区工作人员等，选取不同的拍摄对象更容易让照片“脱颖而出”。

　　作品上传时要附上作品名称、姓名、电话和10字以内的文字说明。文字说明是照片的灵魂，贴合主题的、有创意文字能使作品更出彩。

　　任何技巧都抵不过打动人心的真诚。如果您的作品足够有感染力，足够温暖人心，那么大胆上传，就有机会冲击大奖。

　　大赛奖项除了设置一等奖1名，奖金1000元外，还设置二等奖3名，各奖奖金500元；三等奖5名，各奖奖金300元；优秀奖10名，各奖价值99元小米榨汁杯一个；参与奖100名，报名前100名各奖阳光健康大礼包一个。

　　最终奖项的评定将以参赛作品投票次数为准。

　　快快和你的好友一同参加吧。(洛报融媒·洛阳网见习记者 杨婷艳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 5月1日起，洛阳核酸检测费用再降价！
  • 洛阳市再添三个网红“打卡地”【视频】
  • 3259户13793人！前坪水库移民安置工作...
  • 5月1日当天，洛阳部分体育场馆免费开放
  • 市政府第109次常务会议要求：立德树人...
  • “五一”假期，二里头夏都遗址博物馆...
  • 国家植物园牡丹品系约三成拥有洛阳基因
  • 洛龙区启动“对标深圳南山，建设创新...
  • 洛阳今天阴天到多云 气温12℃～18℃
  • “五一”假期洛阳牡丹花情预报
    		•
    百姓呼声
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    网友发帖：点赞洛阳市第一人民医院！
    精彩图片
    新安县石井镇：传统古...
    老城区苗南一号地块安...
    美！隋唐大运河国家文...
    洛阳籍唱作人田华直播...
    精彩热帖

    雨中

    花开金灿灿

    雨后蔷薇

    月季花几张
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605