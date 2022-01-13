千元大奖等你来拿！“阳光杯”洛阳最美笑脸摄影大赛火热进行中……

近日，“文明洛阳·笑容绽放‘阳光杯’洛阳最美笑脸摄影大赛”火爆朋友圈，市民朋友们纷纷“亮出绝招”，将捕捉到的“最美”笑脸上传至大赛官网，一张张热情洋溢的笑脸感染无数人。

近日，“文明洛阳·笑容绽放‘阳光杯’洛阳最美笑脸摄影大赛”火爆朋友圈，市民朋友们纷纷“亮出绝招”，将捕捉到的“最美”笑脸上传至大赛官网，一张张热情洋溢的笑脸感染无数人。

为什么我们会这么喜欢笑脸？大概就是，心烦意乱时，一个鼓励的微笑，能使人心平气和地走出低谷。依依惜别时，一份恋恋不舍的微笑，就能领会彼此间绵长的挂念。它有着强大的能量，不仅代表一个人内心和善，一群人生活幸福，更能代表一座城的气质：文明、礼仪和无限魅力。

诗人泰戈尔说过，当一个人微笑时，世界便会爱上他。

五一假期，享受大好春光的你，如果被周围人的微笑所打动，请不要吝啬，拿起相机拍下美好瞬间，上传到大赛官网，留下最美回忆的同时，还有机会赢取千元现金大奖！

大赛时间截至5月13日上午12时，您可以点击“洛阳网”微信公众号底部菜单“摄影大赛”进入摄影大赛官网报名，并上传拍摄作品，若报名失败，也可将参赛作品发送至邮箱43416297@qq.com。

无论是公园里奔跑的孩童、长椅上依偎的情侣、河边闲庭漫步的老人，还是防疫站点坚守的“大白”、马路边执勤的交警、社区防控前沿的基层工作者、景区里忙碌的“护花使者”，只要作品是与洛阳和笑脸有关，足够打动人心，都可以上传参赛。

此外，您可以在5月6日-5月13日期间进入摄影大赛官网，为喜欢的作品投票，感受笑脸带来的温暖传递。

偷偷告诉你几个拿奖小技巧：

照片一定要清晰度高，画面无遮挡，能够清楚看到拍摄对象的笑脸。

照片里拍摄对象笑容尽量自然，构图要有艺术性和表现力，色彩搭配较为和谐，方能吸引投票者的注意。

拍摄主角除了是身边的家人朋友外，还可以是防疫工作者、交警、老师、园丁、社区工作人员等，选取不同的拍摄对象更容易让照片“脱颖而出”。

作品上传时要附上作品名称、姓名、电话和10字以内的文字说明。文字说明是照片的灵魂，贴合主题的、有创意文字能使作品更出彩。

任何技巧都抵不过打动人心的真诚。如果您的作品足够有感染力，足够温暖人心，那么大胆上传，就有机会冲击大奖。

大赛奖项除了设置一等奖1名，奖金1000元外，还设置二等奖3名，各奖奖金500元；三等奖5名，各奖奖金300元；优秀奖10名，各奖价值99元小米榨汁杯一个；参与奖100名，报名前100名各奖阳光健康大礼包一个。

最终奖项的评定将以参赛作品投票次数为准。

快快和你的好友一同参加吧。(洛报融媒·洛阳网见习记者 杨婷艳)