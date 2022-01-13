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洛阳偃师发现一座唐代墓葬 墓门上竟有把大铁锁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.01 10:51

　　5月1日，记者从洛阳市文物考古研究院获悉，该院文物保护修复中心近日顺利对偃师区一座唐墓石门上的铁锁进行了整体提取。

　　据介绍，在考古发掘工作中，石墓门配以铁锁的情况非常少见，具有很高的研究价值。此次提取的铁锁形制完整，锈蚀比较严重，使铁锁与石质墓门贴覆在一起。经过分析与论证，修复人员放弃了锯截的提取方案，决定尽可能的完整提取。

　　在提取过程中，修复人员首先对铁锁和石门紧贴处进行了分离，随后又对门后铁销钉进行抽取，再用工具剔除销孔中的堆积物，最终顺利将铁锁完整提取。

　　接下来，这把铁锁将被转移至修复室内进行系统的保护修复处理。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 武雪琰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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