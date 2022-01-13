洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳4位书法家入选中国书法家协会专业委员会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.01 09:58

　　5月1日，记者从洛阳市文联获悉，中国书法家协会第八届主席团第五次会议近日在北京召开，审议通过了《中国书法家协会第八届专业委员会人员名单》。洛阳书坛实现历史性突破，刘灿辉、季平、杨庆兴、刘聚森4位书法家当选中国书法家协会专业委员会委员。

　　据悉，新一届专业委员会委员遴选：一是坚持以德为先，追求德艺双馨；二是强调艺文兼备，突出学术为重；三是加强顶层设计，强化履职要求；四是贯彻“全国书协一盘棋”理念，加强上下联动。严格按照条件进行遴选，通过初选、审核、复议等环节，完成协商、研定、报批等程序，产生最终人员名单。

　　刘灿辉，中国书法家协会书法评论与文化传播委员会委员，首都师范大学中国书法文化研究院书法硕士。中国书法家协会会员，河南省书法家协会副主席，洛阳市文联兼职副主席，洛阳市书法家协会主席。河南省文联委员，河南省宣传文化系统“四个一批”人才，河南省学术技术带头人，河南省高层次人才，河南省优秀文艺志愿者，洛阳市优秀专家，洛阳市政协常委、洛阳画院专职书画家。

　　季平，号杏林斋，中国书法家协会隶书委员会委员，中国书法家协会会员，洛阳市书法家协会原副主席，中国文联第十次全国代表大会代表。

　　杨庆兴，中国书法家协会书法教育委员会委员，中国书法家协会会员，洛阳市文联兼职副主席，洛阳市书法家协会副主席、学术教育委员会主任，洛阳师范学院美术学院副院长、教授，中国书法家协会青年学者，河南省“四个一批”文艺人才，河南省教师教育专家，洛阳市第八批优秀专家，洛阳市优秀教师，省书协学术教育委员会委员，省教育界书画家协会理事，省书法院特聘书法家，河洛文化国际研究中心研究员、千唐志斋特约研究员。

　　刘聚森，中国书法家协会篆书委员会委员，中国书法家协会会员，中国书法家协会培训中心教授，河南省书法家协会理事，洛阳市书法家协会副主席、隶书委员会主任，伊川县书法家协会主席，洛阳市政协委员。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 5月1日起，洛阳核酸检测费用再降价！
  • 洛阳市再添三个网红“打卡地”【视频】
  • 3259户13793人！前坪水库移民安置工作...
  • 5月1日当天，洛阳部分体育场馆免费开放
  • 市政府第109次常务会议要求：立德树人...
  • “五一”假期，二里头夏都遗址博物馆...
  • 国家植物园牡丹品系约三成拥有洛阳基因
  • 洛龙区启动“对标深圳南山，建设创新...
  • 洛阳今天阴天到多云 气温12℃～18℃
  • “五一”假期洛阳牡丹花情预报
    		•
    百姓呼声
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    网友发帖：点赞洛阳市第一人民医院！
    精彩图片
    新安县石井镇：传统古...
    老城区苗南一号地块安...
    美！隋唐大运河国家文...
    洛阳籍唱作人田华直播...
    精彩热帖

    雨中

    花开金灿灿

    雨后蔷薇

    月季花几张
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605