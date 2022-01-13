洛阳4位书法家入选中国书法家协会专业委员会

5月1日，记者从洛阳市文联获悉，中国书法家协会第八届主席团第五次会议近日在北京召开，审议通过了《中国书法家协会第八届专业委员会人员名单》。洛阳书坛实现历史性突破，刘灿辉、季平、杨庆兴、刘聚森4位书法家当选中国书法家协会专业委员会委员。

5月1日，记者从洛阳市文联获悉，中国书法家协会第八届主席团第五次会议近日在北京召开，审议通过了《中国书法家协会第八届专业委员会人员名单》。洛阳书坛实现历史性突破，刘灿辉、季平、杨庆兴、刘聚森4位书法家当选中国书法家协会专业委员会委员。 5月1日，记者从洛阳市文联获悉，中国书法家协会第八届主席团第五次会议近日在北京召开，审议通过了《中国书法家协会第八届专业委员会人员名单》。洛阳书坛实现历史性突破，刘灿辉、季平、杨庆兴、刘聚森4位书法家当选中国书法家协会专业委员会委员。 据悉，新一届专业委员会委员遴选：一是坚持以德为先，追求德艺双馨；二是强调艺文兼备，突出学术为重；三是加强顶层设计，强化履职要求；四是贯彻“全国书协一盘棋”理念，加强上下联动。严格按照条件进行遴选，通过初选、审核、复议等环节，完成协商、研定、报批等程序，产生最终人员名单。 刘灿辉，中国书法家协会书法评论与文化传播委员会委员，首都师范大学中国书法文化研究院书法硕士。中国书法家协会会员，河南省书法家协会副主席，洛阳市文联兼职副主席，洛阳市书法家协会主席。河南省文联委员，河南省宣传文化系统“四个一批”人才，河南省学术技术带头人，河南省高层次人才，河南省优秀文艺志愿者，洛阳市优秀专家，洛阳市政协常委、洛阳画院专职书画家。 季平，号杏林斋，中国书法家协会隶书委员会委员，中国书法家协会会员，洛阳市书法家协会原副主席，中国文联第十次全国代表大会代表。 杨庆兴，中国书法家协会书法教育委员会委员，中国书法家协会会员，洛阳市文联兼职副主席，洛阳市书法家协会副主席、学术教育委员会主任，洛阳师范学院美术学院副院长、教授，中国书法家协会青年学者，河南省“四个一批”文艺人才，河南省教师教育专家，洛阳市第八批优秀专家，洛阳市优秀教师，省书协学术教育委员会委员，省教育界书画家协会理事，省书法院特聘书法家，河洛文化国际研究中心研究员、千唐志斋特约研究员。 刘聚森，中国书法家协会篆书委员会委员，中国书法家协会会员，中国书法家协会培训中心教授，河南省书法家协会理事，洛阳市书法家协会副主席、隶书委员会主任，伊川县书法家协会主席，洛阳市政协委员。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨)