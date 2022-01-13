徐衣显督导调研疫情防控、安全生产及重点项目建设

4月30日，市长徐衣显深入市疫情防控指挥部、集中隔离点和部分企业，督导调研疫情防控、安全生产及重点项目建设。

徐衣显在督导调研疫情防控、安全生产及重点项目建设时强调

从严从细筑牢疫情防控和安全生产坚固防线

为加快项目建设稳定经济增长提供有力保障

4月30日，市长徐衣显深入市疫情防控指挥部、集中隔离点和部分企业，督导调研疫情防控、安全生产及重点项目建设，强调要深入贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，以项目建设推动经济稳中向好，以过细工作筑牢安全稳定防线，有力保障上半年时间任务“双过半”，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

徐衣显首先走进市疫情防控指挥部，实地察看“一办十五专班”日常运转和值班状况，详细了解区域协查系统、“洛快办”网上诉求热线运行情况，与在岗人员深入交流，询问工作中的问题和困难，向奋战在疫情防控第一线的同志表示慰问。他强调，“五一”期间疫情防控形势依然严峻，市疫情防控指挥部要继续发扬优良作风，常态常备、扁平指挥、科学研判、高效运转，从严从细抓好常态化疫情防控工作。在偃师区某集中隔离点，徐衣显仔细了解“三区两通道”等措施落实情况，要求拧紧责任链条，形成工作闭环，并向一线人员致以节日问候，叮嘱大家倒班轮休，做好防护，要求有关部门多关心关爱一线人员、做好保障。

洛玻集团龙海电子玻璃有限公司正加快建设超薄电子信息玻璃产业基地，是凯盛科技在洛投资的三大基地之一。徐衣显实地察看现有产线、二期项目选址、碲化镉薄膜太阳能光伏玻璃项目车间等，详细了解技术研发、产品应用、产能规模等情况，强调要抓住产业风口，盯紧既定节点，加快项目推进，早日开工建设，促进项目集成、企业集聚、产业集群。特别要求，必须扛牢安全生产主体责任，提升本质安全水平。

在中硅高科电子信息材料转型升级项目建设现场，徐衣显察看项目进展和产品演示，听取园区空间布局、配套设施建设等情况，强调要以“退城入园”为契机，持续在科技研发、人才引育上下功夫，加快项目建设进度，做好园区产业规划，争取早日建成投用，打造新的产业增长点。

在中石化洛阳分公司，徐衣显重点了解百万吨乙烯项目推进情况并到选址现场实地调研座谈。他指出，百万吨乙烯项目事关全省、全市发展大局，要锲而不舍乘势而上，系统梳理推进事项清单，加强协调对接，强化节点管控，优化要素保障，加力度、提速度、抓进度，全力推动百万吨乙烯项目早日开工建设，着力打造技术领先、链条完备的石化高端产业基地。

杨劭春、侯占国、贺敏等参加有关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)