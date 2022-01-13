恭喜！这96人获洛阳市职工职业技能竞赛专项表彰

30日，记者从洛阳市总工会获悉，为进一步激发广大职工的劳动热情和创造活力，共担新使命、同启新征程，洛阳市总工会对刘澳环等96名同志授予2021年洛阳市职工职业技能竞赛专项表彰。

30日，记者从洛阳市总工会获悉，为进一步激发广大职工的劳动热情和创造活力，共担新使命、同启新征程，洛阳市总工会对刘澳环等96名同志授予2021年洛阳市职工职业技能竞赛专项表彰。 30日，记者从洛阳市总工会获悉，为进一步激发广大职工的劳动热情和创造活力，共担新使命、同启新征程，洛阳市总工会对刘澳环等96名同志授予2021年洛阳市职工职业技能竞赛专项表彰。 具体表彰名单如下： 刘澳环 中国石油天然气第一建设有限公司职工 李贺 中国一拖集团有限公司电焊工 沈远航 中国一拖集团有限公司电焊工 魏国剑 中国船舶集团有限公司第七二五研究所洛阳双瑞特种装备有限公司电焊工 李婷婷 格力电器(洛阳)有限公司职工 毕宇利 中国水电七局洛宁抽水蓄能电站项目部职工 杜帅兵 洛阳豫港龙泉铝业有限公司职工 李小恒 万基控股集团有限公司工艺车司机 可宗磊 中国一拖集团有限公司叉车工 刘慧琳(女) 洛阳市第四职业高中教师 姚媛媛(女) 洛阳市第三中学教师 施春艳(女) 洛阳市孟津区第一高级中学教师 李春燕(女) 洛阳市中心医院医生 李燕春(女) 河南科技大学第一附属医院医生 闫亚飞 汝阳县人民医院医生 盛道礼 洛阳市消防救援支队特勤大队二站训导员 杜年年 汝阳县消防救援大队刘伶路消防站战斗班班长兼装备技师 位小行 洛阳市经济技术开发区吉庆路消防救援站战斗员 王国涛 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司一车间员工 王柄钦 云顶煤业防突科技术员 翟畅乐 万基控股集团洛阳万基铝加工有限公司轧机主操 韩晓明 中再生洛阳投资开发有限公司车间主任 许盘龙(女) 老城区邙山镇卫生院职工 陈随玲(女) 栾川县伊水湾大酒店有限公司客房部主管 王晓帅 嵩县公安局闫庄派出所民警 胡正毅 洛阳市金盾保安服务有限公司职工 王艺阳(女) 洛宁县城郊乡卫生院职工 王海乐 洛阳市烟草公司宜阳县分公司职工 张学争 西工区教体局党组成员、西工电大工作站站长 刘晓鸽(女) 洛阳市涧西区东升第二小学教师 郭文思(女) 洛阳市东升第二中学教师 田亚萌 洛阳汇工轴承科技有限公司滚子车间车间主任 武雷强 格力电器(洛阳)有限公司职工 张萌(女) 洛阳市妙玲南洋物业管理有限公司职工 江珍(女) 洛阳黄河同力水泥有限责任公司质量技术部分析组组长 周凡 中航光电科技股份有限公司制造工程师 张春伟 中铝河南洛阳铝加工有限公司冷轧车间磨床主操 张永涛 中国一拖集团有限公司加工中心操作工 李惠峰 中国一拖集团有限公司拖拉机装配工 董春格 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司600吨生产线中控室员工 李夏奇 中国空空导弹研究院十八分厂装配工 付梦婷(女) 中国空空导弹研究院伺服部结构设计师 王久昌 中石化洛阳工程有限公司配管室高级工程师 徐梦莲(女) 中国人民解放军第五七一五工厂军用装备修理工 尚志杰 中航光电科技股份有限公司班组长 范正国 洛阳龙泉天松碳素有限公司职工 吴国飞 洛阳北方易初摩托车有限公司涂装部塑料烤漆3#线班组长 程甫 洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司员工 薛金鹏 河南柴油机重工有限责任公司加工中心操作工 邢炜彬 河南柴油机重工有限责任公司数控车工 司乐强 中钢洛耐科技股份有限公司硅质材料分厂焙烧工 田合群 洛阳LYC轴承有限公司精锻重工有限公司锻造一车间电1吨班组班长 周广涛 洛阳LYC轴承有限公司特大型轴承事业部职工 安宝建 中国石化洛阳石化公司炼油二部催化重整区域操作工 魏士华 中国航空工业集团公司第六一三研究所职工 郑路军 洛阳北方企业集团有限公司发动机装配工 管建学 中信重工机械股份有限公司重型装备厂数控一车间2.5米、3.5米卧车主机 吕指辉 中信重工机械股份有限公司重型铸锻厂锻压车间锻二组副组长 和明 中车洛阳机车有限公司钳工 王楠楠 中铝洛阳铜加工有限公司电子带厂成品工区班长 姜锋 中国船舶集团有限公司第七二五研究所电焊工 宋亚兰(女) 中国电信洛阳分公司政企客户支撑中心总监 陈忠义 河南中烟工业有限责任公司洛阳卷烟厂卷包部操作工 尤伊娜(女) 洛阳佳缘物业管理有限公司办公室主任兼讲师 刘晓彤(女) 洛阳市第一高级中学教师 杨晓洋(女) 洛阳市第五十五中学教师 王璐琪(女) 洛阳市第五十六中学教师 陈向琼(女) 新安县五头镇第一初级中学副校长 刘宁宁(女) 洛龙区第二实验小学教师 张典 洛阳市中心医院胸外科医生 杨铭赫 河南科技大学第一附属医院医生 杨柳 洛阳市中医院脑病二病区科主任 何静茹(女) 河南科技大学第一附属医院护师 陈乐乐 汝阳县人民医院肿瘤内科副主任 石燕婷(女) 河南六建建筑集团有限公司资料员 杨绍海 洛阳三隆安装检修有限公司职工 朱磊 洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司运行工 朱向飞 大唐洛阳热电有限责任公司设备维修部锅炉专业风机班副班长 卢家宁 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司发电部300MW控制员 牟继艳(女) 华能洛阳热电有限责任公司运行部化验班化验员 张怡迪(女) 国网洛阳供电公司电力调度控制中心自动化专责 纪中豪 国网洛阳供电公司通信中心通信运检四班班长 宋会杰 中铁建电气化局集团第一工程有限公司接触网分公司职工 尹中义 洛阳市公共交通集团有限公司公交车维修工 张孝珍 中铁隧道局集团有限公司工程测量试验分公司三级主办科员 王芳(女) 河南老雒阳饮食服务有限公司清真食府经理 王晓锋(女) 洛阳市文物考古研究院办公室科员 刘治辉 国家税务总局宜阳县税务局社会保险费和非税收入股股长 田芳芳(女) 国家税务总局洛阳市税务局第三税务分局副局长 周闯 洛阳市公安局涧西分局民警 杨汇选 洛阳市公安局交通警察支队伊滨交巡大队民警 杨培辉 洛阳市公安局交通警察支队高速支队民警 路晨 洛阳市公安局偃师分局民警 杨曼菲(女) 新安县气象局气象台台长 陈瑞生 洛阳恒曦农业开发有限公司负责人 孙蕾(女) 洛阳德泽农林科技开发有限公司负责人 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 任旭东)