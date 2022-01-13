提高勤务等级！洛阳警方确保“五一”假期平安有序

4月30日是“五一”假期第一天。当天，洛阳警方提高勤务等级，全力维护全市社会治安大局持续稳定。

4月30日是“五一”假期第一天。当天，洛阳警方提高勤务等级，全力维护全市社会治安大局持续稳定。

记者了解到，洛阳警方启动二级巡逻防控模式，结合疫情防控工作，重点加强旅游景区、商超市场等人员密集部位场所的巡逻防范力度，加强重点部位、场所、区域的安全监管，确保群众活动、道路交通及消防安全。

“我们按照整体防控、重点管控的原则，全面加强社会面巡逻防控，最大限度地把警力摆到街面上，提高见警率、管事率，让警车跑起来、警灯亮起来，最大限度提升群众安全感。”洛阳市公安局有关负责人介绍，还组织了常备应急处置力量，做好随时应对处置各类突发案事件的应急处突准备。

另外，洛阳公安交警部门全员停休，坚守一线，统筹推进疫情防控和交通管理，紧盯高速公路、国省干道、城市路网、乡村道路全环节，加强重点路段、重点区域巡逻管控力度，全力保障道路交通的安全畅通；全力保障物流运输通畅安全和产业链供应链稳定，积极配合相关部门优化防疫卡点交通组织，加强上下站车辆分流、引导，维护待检车辆秩序，确保下站车辆不发生拥堵。

该负责人表示，“五一”假期期间，将组织开展“酒驾醉驾及工程运输(渣土车)夜查统一行动”，严厉打击各类交通违法行为，为群众假日出行提供安全通畅的交通环境。

据了解，“五一”假期期间，洛阳警方还同步开展“我换战友站班岗”活动，统筹安排部署，科学调配警力，组织洛阳市公安局局直机关带长民警208人，到卡点执勤一线，替换基层民警站岗执勤，配合基层单位做好疫情防控和入洛人员检查工作，减轻基层民警工作压力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王浩 文/图）