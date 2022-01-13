洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提高勤务等级！洛阳警方确保“五一”假期平安有序
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.30 18:58

　　4月30日是“五一”假期第一天。当天，洛阳警方提高勤务等级，全力维护全市社会治安大局持续稳定。

　　记者了解到，洛阳警方启动二级巡逻防控模式，结合疫情防控工作，重点加强旅游景区、商超市场等人员密集部位场所的巡逻防范力度，加强重点部位、场所、区域的安全监管，确保群众活动、道路交通及消防安全。

　　“我们按照整体防控、重点管控的原则，全面加强社会面巡逻防控，最大限度地把警力摆到街面上，提高见警率、管事率，让警车跑起来、警灯亮起来，最大限度提升群众安全感。”洛阳市公安局有关负责人介绍，还组织了常备应急处置力量，做好随时应对处置各类突发案事件的应急处突准备。

　　另外，洛阳公安交警部门全员停休，坚守一线，统筹推进疫情防控和交通管理，紧盯高速公路、国省干道、城市路网、乡村道路全环节，加强重点路段、重点区域巡逻管控力度，全力保障道路交通的安全畅通；全力保障物流运输通畅安全和产业链供应链稳定，积极配合相关部门优化防疫卡点交通组织，加强上下站车辆分流、引导，维护待检车辆秩序，确保下站车辆不发生拥堵。

　　该负责人表示，“五一”假期期间，将组织开展“酒驾醉驾及工程运输(渣土车)夜查统一行动”，严厉打击各类交通违法行为，为群众假日出行提供安全通畅的交通环境。

　　据了解，“五一”假期期间，洛阳警方还同步开展“我换战友站班岗”活动，统筹安排部署，科学调配警力，组织洛阳市公安局局直机关带长民警208人，到卡点执勤一线，替换基层民警站岗执勤，配合基层单位做好疫情防控和入洛人员检查工作，减轻基层民警工作压力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王浩 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 5月1日起，洛阳核酸检测费用再降价！
  • 洛阳市再添三个网红“打卡地”【视频】
  • 3259户13793人！前坪水库移民安置工作...
  • 5月1日当天，洛阳部分体育场馆免费开放
  • 市政府第109次常务会议要求：立德树人...
  • “五一”假期，二里头夏都遗址博物馆...
  • 国家植物园牡丹品系约三成拥有洛阳基因
  • 洛龙区启动“对标深圳南山，建设创新...
  • 洛阳今天阴天到多云 气温12℃～18℃
  • “五一”假期洛阳牡丹花情预报
    		•
    百姓呼声
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    网友发帖：点赞洛阳市第一人民医院！
    精彩图片
    新安县石井镇：传统古...
    老城区苗南一号地块安...
    美！隋唐大运河国家文...
    洛阳籍唱作人田华直播...
    精彩热帖

    雨中

    花开金灿灿

    雨后蔷薇

    月季花几张
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605