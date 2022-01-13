“五一”假期首日，洛阳市交通情况总体平稳

4月30日是今年“五一”假期首日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交警支队获悉，假期首日，洛阳市交通情况总体平稳。

4月30日是今年“五一”假期首日，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，假期首日，洛阳市交通情况总体平稳。

4月30日，洛阳市区各高架桥梁、主干道、商圈广场及重要景区周边道路基本正常；各县区道路无长时间拥堵情况；高速公路通行正常，高速站口正常。据统计，4月29日15时30分至4月30日15时30分，洛阳市高速上站总流量38691，同比下降69.04%，环比上升61.57%；下站总流量31845，同比下降72.50%，环比上升33.16%。下站量最大前五名依次为：伊阙站、洛阳站、洛龙站、周山站、瀍河站；上站量最大前五名依次为：伊阙站、周山站、洛龙站、洛阳站、瀍河站。

洛阳交警部门提醒，5月1日洛阳市天气多云转晴，预计整体出行人流、车流量较4月30日会有所增加，拥堵时段将集中在9时至11时、17时至19时。市区可能出现拥堵的路段及区域有万达广场、南昌路王府井、建业凯旋广场等商圈周边，应天门广场、十字街、洛邑古城周边，隋唐城遗址植物园、国花园等公园周边。高速公路方面，预计5月1日周山站、涧西站等环城收费站通行流量较大，县区涉及景区的收费站，如伊阙站、老君山站等下站口的通行流量较大。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 姜东)