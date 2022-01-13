牡丹花儿开 一年又一年

牡丹盛开的时节，73岁的卫兰英女士收到了弟弟发来的一张照片，照片中，她和丈夫张先生正专注地在公园里拍牡丹。

开栏语

岁月如歌，往事难忘。在生命的河流中，总有些瞬间刻骨铭心，一张张老照片，把这些瞬间化为永恒，讲述着岁月的故事，见证着曾经的幸福，记录着时代的脚步，留存下温暖的记忆……走近这些老照片，一起回味它们背后的故事，从烟火人生中感悟时代的变迁。

牡丹盛开的时节，73岁的卫兰英女士收到了弟弟发来的一张照片，照片中，她和丈夫张先生正专注地在公园里拍牡丹。这对“夫妻拍客”，每年牡丹花开时，经常出入各大公园拍牡丹、拍赏牡丹的游人，一不小心，竟然也走进了“拍客”的镜头。

4月27日上午，在西工区行署路29号院内，两位老人打开珍藏的老相册，向记者展示一张张在牡丹花会(牡丹文化节)上拍摄的老照片，年年花事，岁岁繁华，在娓娓的讲述中，如画卷一般徐徐展开。

彩照摆进照相馆橱窗里

1983年4月15日，第一届洛阳牡丹花会开幕了。“老张带着我和孩子们，还有弟媳、小侄女、表侄女一行七人，从孟津出发到王城公园看花。”

卫兰英说，来赶牡丹花会的人真多啊，比过年的庙会还热闹许多。

“我们只能顺着人流往前走，往回走根本走不动。说是花海人潮、万人空巷，真不是吹的。”张先生说，他们随着人群边走边看，来到了牡丹仙子塑像前，看到一家照相馆用绳子圈出一块地方，专为游人拍照。

当时，彩照刚刚兴起，拍一张照片五元钱。一家人从没拍过彩照，觉得新奇，但是五元钱的价格着实不便宜。张先生心想，好不容易来赶一次花会，就给大家拍张照吧，留个纪念。他掏出五元钱交给了拍照的师傅，并写下邮寄地址。要知道，当时，他和老伴一个月的工资加起来才几十元钱。

回家后，大家焦急地等待，盼着照片快快寄来。两个月过去了，还没收到照片，是地址写错了，还是照片拍坏了呢？在翘首期待中，照片终于寄来了，瓦蓝的天空，俊逸的牡丹仙子，缤纷的牡丹花海，一张张春花般灿烂的笑脸……色泽鲜艳，画面生动，谁见谁惊叹，连说好看。

过了一段时间，有朋友告诉卫兰英，她们一家的照片，摆在洛阳市区玻璃厂路一家照相馆的橱窗里。“我不信。他说你们家的人我都熟悉，连你家兄弟媳妇儿我都认识，还能看错？”卫兰英笑道，她又诧异又有点儿骄傲。

后来，张先生去洛阳办事，找到照相馆，讨要了这张放大的彩色照片。这张照片，一直装在家里的玻璃镜框里，保存至今。

如今，照片上的大人变老了，孩子们长大了，就连当年抱在怀里的小娃娃，也早就是两个孩子的妈妈了……公园里的牡丹，依旧年年盛开，且一年比一年雍容美丽，一年比一年品种繁多，吸引着八方游客。