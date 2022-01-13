洛阳文明实践活动“策划师”以35岁以下有文艺特长的女性居多

4月30日，记者从洛阳市洛龙区创建办了解到，随着首批50名区级文明实践活动“策划师”上岗，今后将有更多新时代文明实践活动由“创意+”直接驱动。

4月30日，记者从洛阳市洛龙区创建办了解到，随着首批50名区级文明实践活动“策划师”上岗，今后将有更多新时代文明实践活动由“创意+”直接驱动。

洛龙区创建办相关负责人介绍，这支队伍将持续扩大，并通过各类文明实践活动展现“智库”力量。

据悉，此次洛龙区选拔出的首批50名“策划师”，主要来自于三个领域：社区内有一定专业能力并积极参与各项文化活动的志愿者；辖区内高校、专业文化院团热心志愿参与社区文化的工作人员；面向社会招募而来的具备文化特长和组织参与文化活动经验、有业余空闲时间的居民群众志愿者。

记者经过汇总整理发现，这50名区级策划师中，年龄最大的66岁、最小的24岁，35岁以下约占三成；从性别构成来看，女性32人，男性18人，其中本科学历及以上的占多数；从特长背景分析，这50名“策划师”来自理论宣讲、心理疏导、瑜伽、舞蹈、书法等多个领域，有文艺类特长背景的占50%以上。总体来说，洛龙区首批“策划师”以35岁以下有文艺特长的女性居多。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频)